レスター・シティの伝説、ジェイミー・ヴァーディーが今季限りでクラブを去ることが明らかになった。クラブ史上最高の選手とも称される37歳のFWが、13シーズンに及ぶ在籍に終止符を打つ。



2012年、当時5部のフリートウッド・タウンから加入したヴァーディーは、誰もが予想しなかったシンデレラストーリーを歩んだ。2015-16シーズンには、元日本代表FW岡崎慎司氏とともに2トップを組み、快進撃を演出した。奇跡のプレミアリーグ制覇を達成した立役者として伝説となっている。





