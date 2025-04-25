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An iconic celebration— Leicester City (@LCFC) April 24, 2025
Bringing together some of Vardy's best rustles