木村拓哉の2024年ライブツアーが映像化決定！ティザー映像第1弾、ジャケ、新ビジュアルなど一挙発表

■タイトルは『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』

木村拓哉が2024年9月~12月に5都市8公演を完遂した、自身3度目となるワンマンライブツアーが映像化が決定。4月15日より予約スタート、商品詳細やジャケット写真、新アーティスト写真、オリジナル特典の画像も特設サイトにて公開された。

7月2日発売の『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』には、ワンマンライブツアーの2ヵ所目となる横浜公演(10月14日収録)を余すところなく収録。今作のツアーはコロナ禍を乗り切り、初の声出し可能ライブとなり、会場の熱気も今までにないくらいの盛り上がりを見せている。

オープニング映像ではスクリーンに今作アルバムのタイトル『SEE YOU THERE』(あの場所で会おう)が出現、その後前作「Next Destination」の象徴となっていた鷲(わし)が現れて「THERE」の「T」を掴み去り、その後「I’m HERE」(ここにいる)というコロナ明けを乗り越えてきた木村の思いが詰まった粋な演出から始まる。

また、今回は一番最初のライブで披露していた「主題歌コーナー」も復活。直近の自身が出演した直近のドラマ、映画の主題歌を披露した。

さらにライブ中盤ではコロナ禍、木村自身にもさまざまな困難があり、腐りかけた時があったと告白。ただ、前回ライブ時の「ONE CHANCE」を歌うときに、木村がステージで「何があっても腐るなよ!」とクルー(ファンの呼称)に言った言葉を思い出し、踏ん張って腐らずに済んだと告白する場面も。

ライブ最後の楽曲「ここにいる」を歌う前には、「何があっても、きついことがあっても俺たちだけは胸張って生きましょう。クルーの存在がいてくれるから自分はここにいられるということに気づきました」とすべてのクルーに改めて感謝を告げた。

初回限定盤にはSpecial Bonus Trackとしてツアーファイナルのみ演奏された「雪が降ってきた」が収録することが決定。ツアー最終日にブラックサンタに扮した木村がWアンコールとして披露した「雪が降ってきた」をクリスマスプレゼントとして会場で披露した。こちらの映像は初回限定盤にのみ収録される。さらに初回限定盤には100ページに及ぶ豪華ブックレットも封入決定。

また、初回限定盤、通常盤ともに前作までとは違う特典が付くことが発表された。それは1時間にも及ぶBackstage Documentary映像で、ドキュメント性を向上させたリハーサルから全国各地での裏側にすべて密着した映像となっている。ツアーメンバーや本人へのインタビューも収録されている見応えのある映像となっている。

また、店舗購入特典2パターンも解禁。さらにティザー映像の第1弾も公開された。

今回公開になった楽曲は、竹内まりや提供曲「“10月の恋人たち(Lovers in October)”」、2曲目はMCの中で木村自身が、直属の後輩になる堂本剛から「今の兄さんならこういうのいかがでしょうか」と届けてくれたという「Crazy in love」、3曲目はAIから提供されたバラード楽曲「Stay Safe」となっている。

なお特設サイトも更新されている。

リリース情報

2025.07.02 ON SALE

Blu-ray/DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』

<ライブ本編収録曲>

Opening

I’ll be there

“10 月の恋人たち(Lovers in October)”

OFF THE RIP

Crazy in love

Cherry Bomb

‘Cause I love you

君の空気に触れた瞬間(とき)

Born ready

UNIQUE

I’ll be there

RECIPE

心得

One Chance!

Head Shot

No Night, No Starlight

Yes,I’m

Crazy party

ここにいる

~アンコール~

Stay Safe

ダイナマイト

KANSHAして

One and Only

~ダブルアンコール~(初回盤のみ収録)

(2024.12.25マリンメッセ福岡A館)

雪が降ってきた

特設サイト

https://takuya-kimura.jp