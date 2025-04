ポーカーを題材にしたゲーム「Balatro」は、ギャンブル要素があるとしてEUで18禁のレーティングを付与されるなど、開発者の意図しない評価が行われているのが現状です。新たに、YouTubeでもBalatroが「ギャンブル」の指定を受けてしまったことがわかりました。YouTube has started age restricting Balatro videos for alleged gambling-related content, and creator LocalThunk is clearly getting sick of this sort of thing | PC Gamer

2025年3月19日に改訂されたYouTubeのポリシーにより、オンラインギャンブルサイトへのアクセスを誘導する、またはオンラインギャンブルを宣伝、描写するコンテンツが年齢制限の対象とされました。年齢制限のある動画は、18歳未満のユーザーやログアウトしているユーザーは視聴できなくなります。この対象にBalatroが含まれることになり、Balatroに焦点を当てたYouTubeチャンネルなどが影響を受けてしまいました。影響を受けたチャンネルの1つで、Balatroの攻略動画を多数紹介する「Balatro University」がこの件を解説しています。Balatro Universityによると、2025年4月3日に「あなたの動画の一部に年齢制限が設けられます。ルールを読み、間違いがあると思う場合は異議申し立てをしてください」というメールを受け取ったとのこと。Balatro Universityがいくつかの動画で異議申し立てをしたところ、今度は「あなたのコンテンツには有害または危険な活動が示されています。これは身体的な危害を及ぼす可能性があります」とのメールが返ってきて、申し立ては却下されてしまったそうです。これにより、606本あるBalatro Universityの動画のうち119本が年齢制限を受けてしまいました。Balatro Universityは30件の異議申し立てを行いましたが、認められたのはたった6件でした。Balatroは確かにポーカーを題材にしてはいますが、完全にオフラインのシングルプレイヤー専用ゲームであり、現金を賭けたり他の人とアイテムをやりとりしたりすることはできません。Balatro Universityは「YouTubeがギャンブルに年齢制限を設けることは構いませんが、果たしてその動画がギャンブルなのか、ギャンブルを宣伝するものなのか、はたまたBalatroなのかは、正しく判断されるべきだと思います」と述べ、ルールの適用にバラツキがあることを批判しました。また、異議申し立てにおいて人間と直接やりとりできず、詳細を伝える機会が用意されていないことにも不満を表しています。Balatroの開発者であるLocalThunk氏もBalatro Universityの件に触れ、自身のゲームが誤認され続けていることに腹を立て、「代わりにCSケース開封ビデオを子どもに見せるのか、良いことだ」と批判しました。CSケース開封ビデオとは、ゲーム「Counter-Strike」シリーズのルートボックスを開封する動画のこと。このようなルートボックスは現金を消費することで簡単に手に入るもので、いわゆる「ガチャ」でありギャンブルですが、関連する動画に年齢制限はかけられていません。Balatroはまた、EUでも「PEGI 18(18禁)」の指定を受けており、LocalThunk氏は「Balatroが18歳以上の評価を受けていることより、実際にギャンブル(ルートボックス)を取り入れているゲームが3歳以上のレーティングであることに腹を立てています。他のゲームが適切に評価されていれば、私は18歳以上というおかしな評価を喜んで受け入れます」と発言しています。なお、この件についてはBalatroのパブリッシャーが提出した異議申し立てが認められたため、Balatroは「PEGI 12」に改訂されました。