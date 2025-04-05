¿·³Ø´ü¤òµ¡¤Ë¡Ö½÷»Ò¤ÈÏÃ¤»¤ëÃË¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¿·³Ø´ü¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤ÎÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¹©É×¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢±ü¼ê¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤â½÷»Ò¤Èµ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¹¥´¥ì¥óÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¿·³Ø´ü¤òµ¡¤Ë¡Ø½÷»Ò¤ÈÏÃ¤»¤ëÃË¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥¥ã¥éÊÛ¤òËèÆü»ý»²¤·¤Æ¡¢¥ª¥È¥á·ÏÃË»Ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
¡ÖÊì¿Æ¤ËÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢½÷»Ò¤¬ËèÆü¸«¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ëÊÛÅö¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤«¤º¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ä¤¯¤ê¡¢»î¸³Á°¤Ë¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÊç¤ë
¡Ö¡ØÎò»Ë¤È¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢¡Ø¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤Ï¥Î¡¼¥È¤òÂß¤·¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Í½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç½¨¤Ç¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È½÷»Ò¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ìµóÎ¾ÆÀ¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÈ±·¿¤À¤±¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤«È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾²²°¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤»Ï¤á¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢È±·¿¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥®¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë
¡Ö½ÕµÙ¤ß¤Ë²È¤ÇÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¿·³Ø´ü¤Ë¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀëÅÁ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò¤Ò¤È¤Äºî¤ë¤È²¿¤«¤È²ñÏÃ¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÆÃµ»¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¥¦¥±¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ½½È¬ÈÖ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÅ´ÈÄ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÈäÏª¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«Îý½¬¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ»÷¤Æ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Î¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤ò¶î»È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥¥ã¥é¡×¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö£±ÆüºÇÄã£³¿Í¤Î½÷»Ò¤ÈÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ë¥Þ¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤¹
¡ÖºÇ½é¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶ì¹Ô¡×¤ÎËö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¶ÃÏ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ì¿ô¤òÆ§¤á¤Ð¡¢¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷»Ò¤´¤È¤Î·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û´ñÈ´¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ä
¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç½÷»Ò¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ð¡¼¤ä¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤ËÌÜ¤ËÉÕ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëÅÙ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤¬Ë°¤¤¿º¢¹ç¤¤¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û½÷»Ò¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥ì¥¢¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë
¡Ö¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ÇÀï¤¦¤Î¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ´Â§¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢Àè¤ÎÅ¸³«¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÅÐ¹»¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È°§»¢¤¹¤ë
¡ÖËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Í§Ã£¤¬Áý¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢À³Ê¤â¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï°§»¢¤À¤±¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë²ñÏÃ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½÷»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÁ°¤Ë¡¢²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡ÊÀÐ¸¶¤¿¤¤Ó¡Ë
¡Ú£±¡Û¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥¥ã¥éÊÛ¤òËèÆü»ý»²¤·¤Æ¡¢¥ª¥È¥á·ÏÃË»Ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
¡ÖÊì¿Æ¤ËÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢½÷»Ò¤¬ËèÆü¸«¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ëÊÛÅö¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤«¤º¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ØÎò»Ë¤È¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢¡Ø¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤Ï¥Î¡¼¥È¤òÂß¤·¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Í½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç½¨¤Ç¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È½÷»Ò¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ìµóÎ¾ÆÀ¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÈ±·¿¤À¤±¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤«È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾²²°¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤»Ï¤á¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢È±·¿¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥®¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë
¡Ö½ÕµÙ¤ß¤Ë²È¤ÇÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¿·³Ø´ü¤Ë¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀëÅÁ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò¤Ò¤È¤Äºî¤ë¤È²¿¤«¤È²ñÏÃ¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÆÃµ»¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¥¦¥±¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ½½È¬ÈÖ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÅ´ÈÄ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÈäÏª¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«Îý½¬¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ»÷¤Æ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Î¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤ò¶î»È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥¥ã¥é¡×¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö£±ÆüºÇÄã£³¿Í¤Î½÷»Ò¤ÈÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ë¥Þ¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤¹
¡ÖºÇ½é¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶ì¹Ô¡×¤ÎËö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¶ÃÏ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ì¿ô¤òÆ§¤á¤Ð¡¢¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷»Ò¤´¤È¤Î·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û´ñÈ´¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ä
¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç½÷»Ò¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ð¡¼¤ä¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤ËÌÜ¤ËÉÕ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëÅÙ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤¬Ë°¤¤¿º¢¹ç¤¤¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û½÷»Ò¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥ì¥¢¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë
¡Ö¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ÇÀï¤¦¤Î¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ´Â§¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢Àè¤ÎÅ¸³«¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÅÐ¹»¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È°§»¢¤¹¤ë
¡ÖËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Í§Ã£¤¬Áý¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢À³Ê¤â¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï°§»¢¤À¤±¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë²ñÏÃ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½÷»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÁ°¤Ë¡¢²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡ÊÀÐ¸¶¤¿¤¤Ó¡Ë