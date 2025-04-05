ÆìÊ¸»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ»Ë¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤â²ò¤¯¡ÄÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û½é¤Î¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸Í÷²ñ¡×
¢¨¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼²ñ¾ì¼Ì¿¿¡¡½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤Î¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡¡Åì½§ºØ¼Ì³ÚÉ®¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¦´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë¡¡Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´ÛÂ¢
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¹½À®ºî²È¡§Àî´ß Å°¡Ë
Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ÎËÜ´ÛÆÃÊÌ5¼¼¤Ç¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼ ¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à ¡ÁÆìÊ¸¤«¤éÉâÀ¤³¨ ¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ø¡Á¡×¤¬³«Ëë¡£¹ñÊõ¡¦½ÅÊ¸¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ½ÑÉÊ¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸Í÷²ñ¤¬²ÖÀ¹¤ê
¢¨¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼²ñ¾ì¼Ì¿¿
¡¡¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡ÊË×Æþ·¿¡ËÅ¸Í÷²ñ¡×¤Î¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡ÊË×Æþ·¿¡ËÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÁÇºà¤Ë¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤ò¾å±Ç¡£Å¸Í÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²»³Ú¤ä¸÷¡¢¹á¤ê¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤ò²Ã¤¨¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ËË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£2018Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë³«´Û¤·¤¿¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥Ç¡¦¥ê¥å¥ß¥¨¡¼¥ë¡×¤¬¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸¤ÎÈ¯¾Í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸Í÷²ñ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¾åÎ¦¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤âÅ¸Í÷²ñÀ©ºî¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¾ï¤ËÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡JBpress¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤À¤Ã¤¿¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡ÊË×Æþ·¿¡ËÅ¸Í÷²ñ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸ÃÂÀ¸¤«¤éÌó7Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤È²»³Ú¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¡Ö¥â¥Í¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö¡×¡¢³Ø½ÑÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¥ß¥å¥·¥ã¤Î²è¶È¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¡Ö¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö ±Ê±ó¤Î¥ß¥å¥·¥ã¡×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè±Ç¤¨¡£ÆüËÜÀ©ºî¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾²¤¬¿¶Æ°¤·¡¢É÷¤¬¿á¤¯¿·´¶³Ð¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÖHOKUSAI¡§ANOTHER STORY in TOKYO¡×Å¸¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ÖÀ¹¤ê¤È¤¤¤¨¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸Í÷²ñ¤Ë¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤¬»²Æþ¡£3·î25Æü¡¢¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼ ¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à ¡ÁÆìÊ¸¤«¤éÉâÀ¤³¨ ¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ø¡Á¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
NHK¤Î¹âÀºÅÙ±ÇÁü¤ò´®Ç½
¢¨¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼²ñ¾ì¼Ì¿¿¡¡½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¡¡ÀÄ¿¹¸©¤Ä¤¬¤ë»ÔÌÚÂ¤µµ¥ö²¬½ÐÅÚ¡¡ÆìÊ¸»þÂå¡ÊÈÕ´ü¡Ë¡¦Á°1000¡ÁÁ°400Ç¯¡¡Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´ÛÂ¢
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëËÜ´ÛÆÃÊÌ5¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¬¤é¤ó¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ÎÀµÌÌ¤Ë¹â¤µÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤ÊÀµÊý·ÁLED¥â¥Ë¥¿¡¼¡£º¸±¦ÊÉÌÌ¤ÈÇØ¸å¤ÎÊÉ¤Ë¤âLED¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Ï360ÅÙ¡¢±ÇÁü¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£NHK¤Î¹âÀºÅÙ±ÇÁüµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¡¹¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÅìÇî½êÂ¢¤Î¹ñÊõ¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÈþ¤·¤¤¡£¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤â¤è¤¯¡¢ÅÚ´ï¤äÅÚ¶ö¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¤Ä¤«¤á¡¢¥º¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¨²è¤ä³¨´¬¤ÎºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¹½À®¤Ï¤É¤¦¤«¡£¡Ö¡ÁÆìÊ¸¤«¤éÉâÀ¤³¨ ¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ø¡Á¡×¤È¤¤¤¦Å¸Í÷²ñ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÈþ½Ñ»Ë¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³Æ»þÂå¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ë´ó¤»¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼²ñ¾ì¼Ì¿¿
¡¡±ÇÁü¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤ÎÅÚ´ï¡¦ÅÚ¶ö¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤Î¤Ï¤Ë¤ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Î³¨´¬¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ÎÇ½ÌÌ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¡Ö¤É¤³¤«¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÈª·®´ÆÆÄ¤Ï±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÉ±¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÈÊ¿°Â»þÂå¸å´ü¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ô¿®µ®»³±ïµ¯³¨´¬¡Õ¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ï±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤È°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤ÎÄ¹Ã«ÀîÅùÇì¡Ô¾¾ÎÓ¿ÞÖ¢É÷¡Õ¤Î¶¦ÄÌÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤È12¡Á13À¤µª¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ñÊõ¡ÔÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡Õ¤ÎÈæ³Ó¤â¤¢¤ê¡¢¶½Ì£¿¼¤¯´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤
¢¨¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼²ñ¾ì¼Ì¿¿¡¡© NIPPON ANIMATION CO., LTD. "INCREDIBLE TIDE" Copyright © 1970 by Alexander Key Animated film rights in Japanese language arranged with McIntosh & Otis, Inc. through Japan UNI Agency, Inc.
¡¡¤¿¤À¤·¡¢±ÇÁü¤Î¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÌó24Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼è¤ê°·¤¦ÈÏ°Ï¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹²á¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤òÌó24Ê¬¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤Ï½êÁ§ÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¸»Î®Ãµ¤·¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ø¤Ê¤Þ¤¯¤éÅá¡Ù¡Ê1917Ç¯¡Ë¡¢µÜºê½Ù¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ªÊõ±ÇÁü¡¦²û¤«¤·±ÇÁü¤âËþºÜ¤À¡£
¡¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ø¡£±ÇÁü¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¸½ºßÊü±ÇÃæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÇÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤ò±é¤¸¡¢ËÜÅ¸¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë²£ÉÍÎ®À±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ñ¸ì»úËë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó24Ê¬¤È¤¤¤¦¾å±Ç»þ´Ö¤Ï´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¸«¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Î¤¢¤ë¾åÌî¸ø±à¤Ï²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼ ¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à ¡ÁÆìÊ¸¤«¤éÉâÀ¤³¨ ¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ø¡Á¡×
²ñ´ü¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û ËÜ´ÛÆÃÊÌ5¼¼
³«´Û»þ´Ö¡§9:30¡Á17:00¡ÊËè½µ¶â¡¦ÅÚÍËÆü¡¢5·î4Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¡¢5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡Á20:00¡Ë¡¡¢¨Æþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡¢5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ê¤¿¤À¤·4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¡¢5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï³«´Û¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§050-5541-8600¡Ê¥Ï¥í¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
https://immersive-tohaku.jp/
É®¼Ô¡§Àî´ß Å°