ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡Ö¥¬¥Á¿©¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¼êÅÚ»º¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤ÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð
¡ØVERY NAVY¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤äÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡È¥¿¥¥Þ¥¡É¤³¤È¡¢ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ó¤ÊÂìÂô¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú¶äºÂ¤Ö¤é¤ê¡Û¥¿¥¥Þ¥¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¡ªDIOR¤Ç¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹Áª¤Ó¡¢¶äºÂ¥é¥ó¥Á¡¢¹¥¤¤Ê¼êÅÚ»º¤â¤´¾Ò²ð¢ö¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¶äºÂ¤ò»¶ºö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼êÅÚ»º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡É¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥á¥¥á¥¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Æ°²èÆâ¤Ç¡¢ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö»ä¤¬Çã¤¤¤¿¤¤¼êÅÚ»º¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡ª1²ó¿©¤Ù¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡ª
¢£¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ ¥±¡¼¥¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ ¥±¡¼¥¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥× / ¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å ¥¯¥ê¥å ÀÇ¹þ972±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
ÂìÂô¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëÏÂ¸÷¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹1³¬¤Î¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ ¥±¡¼¥¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å ¥¯¥ê¥å¡×¤Ï¡¢Ä«Ïª¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÎÃæ¤Ë¤â¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥µ¥Ö¥ìÀ¸ÃÏ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤Í¢ö
ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢»Å»ö¤Ç¤³¤Á¤é¤ÎÏÂ¸÷¤µ¤ó¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ê¤ó¤À¤è¡©¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¬¥Á¿©¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¡ª
¢£¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥¤¤â¾Ò²ð
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ ¥±¡¼¥¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥× / ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ñ¥¤¡¡ÀÇ¹þ999±ß¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
¤µ¤é¤ËÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¤ªÅ¹¤ÇËèÆü12»þ¤È16»þ¤Ë¾Æ¤¤¢¤¬¤ë¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥¤¡×¤â¹ØÆþ¡ª
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥¤¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ïº£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤À¤ÈÀâÌÀ¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥¤¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¢ö
¤ªÅ¹¤ò½Ð¤¿¸å¡¢ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥¤¤òËËÄ¥¤Ã¤¿ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ó¡ª¡×¤ÈÂçËþÂ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¡ÖºÇ¹â¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÂìÂô¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥Á¤ËË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£