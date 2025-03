実証実験を沖縄県の乳幼児健診で実施！アークシステム 『非接触身長測定アプリ』

アークシステムは、沖縄実証実験支援プラットフォーム(※)の支援と南城市および宜野湾市のご協力のもと、同社が開発した、乳幼児の身長を非接触で測ることのできる非接触身長測定アプリの実証実験を実施し、その精度向上に必要なデータを取得しました。

アークシステム 『非接触身長測定アプリ』

今後は、このアプリのさらなる改良を続けるとともに、健診機関、保育園、特別支援学校などから活用アイデアを頂き、また、保育園や保護者向けのITサービスを提供している企業などとの協業も推進し、このアプリが提供する価値をより大きなものとしていきます。

※沖縄県では、企業が行う新技術等の社会実装に向けた実証実験を支援することにより、沖縄に高度な技術を持った企業や人材を呼び込むとともに、地元企業や自治体等とのオープンイノベーションを促進することで、新製品の創出や社会課題解決につなげる取り組みを進めています。

その一環として、実証実験に関する企業からの相談対応を行うワンストップ窓口を設置し、国・県・市町村等が連携した支援を行っています。

◆非接触身長測定アプリとは

同社はITの力で社会課題を解決する取り組みを推し進めています。

この取り組みの中、立位で身長を測ることができない乳幼児や障害を抱える子どもの身長測定に着目し、本アプリを開発しました。

このアプリは、測定者や被測定者の精神的な不安の軽減や測定業務の効率化、そして測定者の熟練度による精度のばらつきの解消に寄与します。

なお、この取り組みは、独立行政法人国際協力機構(JICA)が主催した第3回JICA Innovation Questで最優秀賞を受賞しています。

(非接触身長測定アプリの特徴)

・スマートフォンがあれば測定が可能

・被測定者(赤ちゃん)は寝かせておくだけで測定可能(体を固定する補助具は不要)(特開2024-137867)

・測定にかかる時間は15〜30秒程度

・専門知識、トレーニング不要で、誰でも簡単に測定可能

・測定結果をデータ化し、管理可能

身長測定に用いる3次元画像(イメージ)

従来の乳児身長測定方法(2名の測定者が乳児の頭と足を保持し、測定版の間の距離を測る)

◆実証実験について

非接触身長測定アプリの実用化の鍵となる精度向上のためには、乳幼児健診における「従来の測定方法による身長データ」と「本アプリで測定した身長データ」とを比較する必要があります。

そのため、実証実験によってデータを取得する必要があり、今回、沖縄実証実験支援プラットフォーム(※)の支援のもと、データ収集を南城市、宜野湾市の乳児健診で実施しました。

実証実験当日には、当初予定を上回るご家族と両市に協力をいただき、このアプリの精度向上に必要なデータを取得しました。

