ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Î¤¹¤´¤µ¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬²òÀâ¡Ö¥ï¥¿¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡×
À¤³¦Åª¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¡£
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥ï¥¿¡Ê±óÆ£¡Ë¤Ï²æ¡¹¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2Ê¬¤Ç¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢90Ê¬¡Ê¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¡Ë¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¥ï¥¿¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢5Ê¬¤Ç¤â10Ê¬¤Ç¤â20Ê¬¤Ç¤â25Ê¬¤Ç¤â¡¢Èà¤ËÍê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢Èà¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Ò¤É¤¯Ã±½ã¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤È¤¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤Í¡£
¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡Ë¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢Ä¹¤¤´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¹¶·â¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡Ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¾ï¤Ë¼éÈ÷¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£
Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ô½µ´Ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
±óÆ£¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¾ï¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¼éÈ÷¤Ï¹¶·â¤è¤ê¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
±óÆ£¹Ò¤â¡Ä¥ª¥é¥ó¥À¿Í´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ò¥º¥¿¥Ü¥í¡×¤Ë¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼5Ì¾
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢19Æü¤Ë9°Ì¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¡¢23Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£