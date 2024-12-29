23ºÐµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬1Ç¯¤Ç33²¯±ß²¼Íî¡ÄÆüËÜ¿Í1°Ì¤«¤é¤â´ÙÍî¤¹¤ë
2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤âº£Ç¯¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ï¡¢27Æü¤Ëµ×ÊÝ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¡¢4000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê65.8²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯1·î»þÅÀ¤Çµ×ÊÝ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï6000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê98.7²¯±ß¡Ë¡¢¤½¤³¤«¤é1Ç¯¤Ç2000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê32.9²¯±ß¡Ë²¼Íî¤·¤¿·Á¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢µ×ÊÝ¤ÏÆüËÜ¿Í»Ô¾ì²ÁÃÍ1°Ì¤«¤é¤â´ÙÍî¤·¤¿¡££±°Ì¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ç4500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê73.6²¯±ß¡Ë¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤½¤ì¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢À¤³¦¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¬2023Ç¯¤ËºÇ¤â¾å¾º¤·¤¿10¿Í
¡ØEstadio Deportivo¡Ù¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤Î¼ºÄÆ¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬²¼Íî¤·¤¿Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤ÎÌò³ä¤Ï¥¤¥Þ¥Î¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ×ÊÝ¤Ï23ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Ç¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï°ìµ¤¤ËµÞÆ¤·¤¦¤ë¡£