Microsoft Edgeの公式ブログが2024年を振り返って、いろいろな数字を公開しています。2024 Year-in-Review: A look back at your year with Microsoft Edge - Microsoft Edge Bloghttps://blogs.windows.com/msedgedev/2024/12/19/2024-year-in-review-a-look-back-at-your-year-with-microsoft-edge/

Microsoft Edge | 一年の振り返りhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/update/year-in-reviewデータによると、Microsoft EdgeのユーザーがCopilotを使用して参加したAIチャットの数は100億件。なお以下のページはMicrosoft公式のものですが、ウェブブラウザ表示用のタイトル部分の「Copilot」が機械翻訳のためか「副操縦士」となっています。副操縦士 |マイクロソフトエッジhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/copilot翻訳機能も広く使用されており、翻訳された単語の文字数は38兆文字以上。翻訳https://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/translateデスクトップ端末とモバイル端末をまたいでファイルやコンテンツを共有できる「Drop」機能では、4600万件のファイルやメッセージが共有されました。ドロップ:簡易ファイル共有機能 |マイクロソフトエッジhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/dropEdgeには「買い物カート」に入れた商品の情報を自動的にスキャンしてクーポンを取得したり、キャッシュバックを得られたり、容易に価格比較を行う機能が搭載されているので、1年間で平均431ドル(約6万7400円)が節約できたとのこと。マイクロソフトエッジのショッピング機能を探索する |マイクロソフトエッジhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/shoppingユーザーがMSNを通じて目にした記事の数は8億件。MSN について知る |マイクロソフトエッジhttps://www.microsoft.com/ja-jp/msn/「スリープタブ」機能によって節約されたメモリ量は7兆MB以上。スリーピングタブ |マイクロソフトエッジhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/sleeping-tabsEdgeのモバイルアプリは1兆8000億ものトラッカーをブロックし、モバイル端末でのブラウジングの安全を守っています。トラッキング防止 |マイクロソフトエッジhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/tracking-preventionブラウザに保存されたパスワードをスキャンしてデータ流出が発生していないかどうかを確認するパスワードモニターでは73億件のパスワードが守られました。パスワード モニターhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/password-monitorEdgeには上述のパスワードモニターのほか、Microsoft Defender SmartScreenなどのセキュリティ機能が組み込まれていて、フィッシングやマルウェアなどの攻撃を1年間で14億件ブロックしました。マイクロソフトエッジのセキュリティ機能を調べるhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/features/security