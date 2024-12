グラフィックボードメーカーのZOTACが、未発表のNVIDIA製GPU「GeForce RTX 5090」を含む複数の製品情報をウェブサイト上に掲載していたことが明らかになりました。一時的に公開されていた情報には製品名のほかにスペックの一部も含まれています。ZOTAC confirms GeForce RTX 5090 with 32GB GDDR7 memory, 5080 and 5070 series listed as well - VideoCardz.com

海外メディアのVideoCardzが発見したZOTACの製品ページのスクリーンショットが以下。製品選択ダイアログに「GeForce RTX 5090」「GeForce RTX 5090D」「GeForce RTX 5080」「GeForce RTX 5070 Ti」「GeForce RTX 5070」の5種が含まれています。このうち、GeForce RTX 5090Dは中国向けに開発された性能制限版のGeForce RTX 5090だと思われます。さらに、製品絞り込み欄ではメモリタイプとして「GDDR7」を選べるようになっていたほか、VRAM容量は32GBを選択できるようになっていました。VideoCardzは発見した情報をもとに「RTX 50シリーズはGDDR7のVRAMを採用し、VRAM容量は最大32GBになる」と推測しています。なお、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、日本時間の2025年1月7日11時半にテクノロジー展「CES 2025」の基調講演に登壇する予定です。この基調講演でRTX 50シリーズの詳細が発表されることが期待されています。Tech Leader, AI Visionary, Endlessly Curious Jensen Huang to Keynote CES 2025 | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/jensen-huang-to-keynote-ces-2025/