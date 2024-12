世界中に存在する美味しいレストラン。

様々なレストランが存在していますが、そのレストランに行くためだけに旅行をしたい、そんな気持ちにさせてくれる絶品料理が味わえるレストランが世界には存在しています。

例えば、パリで人気の絶品フレンチ「ギャール・オ・ゴリーユ(Gare au Gorille)」や、フィンランド最南端の町ハンコにある美食レストラン「オリゴ」に、ブルガリア・ヴェリコ・タルノヴォのパノラマレストラン「シュタストリヴェツァ」、アメリカ・ロサンゼルスの大富豪の豪邸が立ち並ぶエリアにある「ウルフギャング パック(Wolfgang Puck)」、そして中華料理の真髄を味わえる北京の「全聚徳」、絶景が楽しめるギリシャ・サントリーニ島のレストラン「カストロ」に、スペイン・バルセロナが誇るフォアグラステーキとクラフトビアが楽しめる最高のバル「エルバソ・デ・オロ(El Vaso De Oro)」などなど、数え上げればキリがありません。

そんな世界中のレストランの中から、今回はハンザ同盟の盟主として栄え「バルト海の女王」と呼ばれるほど美しいドイツの街、リューベックにある最高のレストランをご紹介しましょう。

お店の名前は「シッファーゲゼルシャフト(Schiffergesellschaft)」。

・1535年に船員の組合ギルドの館として建てられた歴史ある建物がレストラン

こちらのお店、リューベックで最も有名な建築の1つが丸ごとレストランになっているお店。

1535年に船員の組合ギルドの館として建てられた歴史ある建物は博物館のような内装で、その建物やインテリアを見るだけでも非常に素晴らしい時間を過ごすことができます。



・最高の雰囲気で味わう極上の料理

こちらのお店では様々な美味しい料理を味わうことができます。



バルト海の美味しいシーフードを味わうもよし、



美味しい肉料理を味わうもよし、



もちろん美味しいドイツビールもオーダーできます。



中世の美しい街並みが残るドイツの街、リューベック。

美しい街並みで味わうドイツ北部の美味しい料理は、あなたが旅してきたたくさん目的地のうちでも、きっと忘れることができない旅の1つになるに違いありません。

<お店の情報>

お店 シッファーゲゼルシャフト Schiffergesellschaft

住所 Breite Str. 2 23552 Lübeck

営業時間 10:00 〜 翌1:00

