飼い犬をクレートに入れたまま、15分間だけ外出した女性は帰宅後、ペンキで白く染まった部屋を見て唖然とした。やんちゃな小型犬が引き起こした悪夢のようないたずらについて、英ニュースメディア『What’s the Jam』などが伝えた。イギリス北西部グレーター・マンチェスター、オールダムに住むヘザー・ハントさん(Heather Hunt、52)は、3匹の小型犬を飼っている。TikTokアカウント「The Three Amigos and Me」では、犬たちとの可愛らしい日常の様子を投稿しており、フォロワーは7万人を超えている。

そんなヘザーさんが11月18日、ビション・フリーゼとシーズーのミックス犬“レジー(Reggie、1)”のいたずら動画を公開したところ、注目を集めた。ヘザーさんはその日、レジーを犬用のソフトクレートに入れ、15分だけ買い物に出かけたが、レジーはクレートのファスナーを開けて脱走した。そしてキッチンに行くと、床の上に置かれたトレーの中に白いペンキを見つけ、顔と脚をペンキに浸した。ペンキまみれになったレジーは、キッチンからリビングに駆け込み、ソファーの上によじ登って部屋中を走り回った。帰宅したヘザーさんがその光景を目にした瞬間、驚きのあまり思わず絶叫した。当時の動画では、ヘザーさんが白い足跡が散らばった部屋に足を踏み入れると、「オーマイガー」「どうやってクレートから抜け出したの」「クレイジーだわ…」「これはちっとも可笑しくなんかないわよ」などと叫んで溜め息をつき、パニックに陥っているのが分かる。それでもヘザーさんは、部屋の掃除を後回しにして、レジーの体をキッチンシンクで洗い、白く染まった被毛をカットし、ドライヤーで丁寧に乾かした。このレジーのいたずらにより、ラミネートフロアに付いたペンキを落とすのに2時間以上かかったうえ、1年半前に約19万円(1000ポンド)で購入したソファーのペンキは落ちず、クッションを裏返しにして使わざるを得なくなった。一方のレジーは、自分のしたことを気にする様子もなく、ヘザーさんが部屋を掃除するのをじっと見つめていたといい、ヘザーさんは「これは本当に悪夢よ」と苦笑しつつ、次のように語った。「レジーは根っからのいたずらっ子で、生意気なところがあって、遊ぶのが大好きなのよ!」なお、この動画には「犬はペンキが何か分からなかったのよ。だからあんなに大声で怒らなくてもいいのでは?」「犬が怖がっているわ」「最初はパウダーかクリームかと思ったけど、ペンキだったのね」「大笑いしたよ」「これは面白いね」「レジーがとてもキュートだわ」といった様々な声があがった。実はヘザーさんは、ADHD(注意欠如多動性障害)で感情のコントロールが難しく、時に必要以上に大声を出してしまうことがあるという。ただすぐに落ち着くそうで、「あの子たちは私の雄叫びには慣れているわ。それにいつも最後には、あの子たちを見て、つい笑顔になってしまうの」と明かした。ちなみに犬のいたずらといえば2020年、メイク用の粉が入ったパッケージを見つけて噛みちぎった3匹の犬が話題になった。飼い主の女性が朝起きると、部屋一面が真っ赤に染まり、「血に染まっている!」と思い飛び起きたという。画像は『The Three Amigos and Me TikTok「I could feel my soul leaving my body!!!」「April Fool!!!」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)