11月27日より開催

「ピックアップクラブSCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、イングランドクラブの「サイドアタック」を得意戦術とする新★5選手がレベルMAXで登場する「ピックアップクラブSCOUT」を11月27日より開催した。

イングランドクラブの新★5選手11人が登場!「ピックアップクラブSCOUT」開催

同スカウトでは、「三笘薫」や「ヤンクバ・ミンテ」、「ジョアン・ペドロ」や「カルロス・バレバ」といったイングランドクラブの新★5選手11人がレベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:11月27日 ~ 12月18日 10時59分

イングランドクラブの新★5選手11人が登場する特別なスカウト。通常枠の★5出現確率は15%。

特典付きスカウトでは、STEP1・STEP3で「★5選手出現確率UP」の、STEP5で「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付く。また、STEP2・STEP4で「能力UP極秘練習」10個と「能力UP秘密練習」20個が特典アイテムとして付く。

トロフィー交換に新たな報酬を追加!「SUPER WORLD CLUB CUP 65th」エントリー開始

【三笘薫】【ヤンクバ・ミンテ】【ジョアン・ペドロ】【カルロス・バレバ】【アダム・ウェブスター】【フリオ・エンシソ】【マット・オライリー】【ジャック・ヒンシェルウッド】【ジョエル・フェルトマン】【ヤン・ポール・ファン・ヘッケ】【ジェイソン・スティール】

エントリー期間:11月27日 ~ 12月4日 13時59分

開催期間:12月4日 メンテナンス終了後 ~ 12月10日 21時30分

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する「SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)65th」が開催される。イベントでもらえる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手やさまざまなアイテムと交換可能。今回は、「SWCC」限定の新★5選手として「グルタ」と「ジェリー」が登場する。

「SWCC」

なお、第63・64・65回「SWCC」のマスターディビジョンにおける成績優秀者は、2025年2月23日に開催予定のオフラインイベント「第1回サカつく王決定戦」への参加資格を獲得できる。

□「第1回サカつく王決定戦」特設ページ

https://sakatsuku-rtw.sega.com/special/sakatsuku_championship_1st

SWCC大会日程

【大会レギュレーション】

・予選

試合 レギュレーション 1次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが2次予選進出 2次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが最終予選進出 最終 2次予選を通過した全クラブとマッチング50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出

・プレーオフトーナメント

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 最終予選上位61位~124位クラブによるトーナメント戦

・決勝トーナメント

「真紅」の虹アクセサリー登場!「WORLD TOUR EUROPE」開催

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 最終予選上位60クラブ+プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

開催期間:11月27日 ~ 12月4日 10時59分

期間中、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで「500GB(無償)」を、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」×3を、「ベリーハード」では「能力UP極秘練習」×1を獲得できる。

「真紅」の虹アクセサリー登場!「WORLD TOUR EUROPE」

また、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーを入手可能。最終ステージでは、「真紅」の虹アクセサリーが手に入る。今回は、過去に実施されたワールドツアー限定の虹アクセサリー「真紅」と「トリコロール」も再登場する。

今回の「BOXスカウト」で獲得できる、得意戦術「中央突破」のイベント限定★4選手は、★6監督「デランテ」のフォーメーションコンボ対象選手となる。

「WORLD TOUR BOXスカウト」

開催期間:11月27日 ~ 12月11日 10時59分

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で「BOXスカウト」を回すと、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなどさまざまな報酬を獲得できる。

「ワールドツアー特別ミッション」

デイリーミッション開催期間:11月28日 4時 ~ 12月4日 3時59分

期間中1回限定ミッション開催期間:11月27日 ~ 12月4日 10時59分(初回達成時のみ)

期間中、特定の条件を達成すると報酬をもらえる限定ミッションが開催される。「デイリーミッション」では、「GB(無償)」や「資金」などを1日1回もらうことができる。

また「期間中1回限定ミッション」では、「WORLD TOUR EUROPE」で特定の試合数を達成するごとに、「能力UP極秘練習」などを獲得できる。

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

開催期間:11月27日 ~ 12月18日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「若鴎の目醒め」と「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「フェルツェナー」が登場。期間中に実施される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

新★6監督をGET! 期間限定ミッション

【フェルツェナー】

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.