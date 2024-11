2024年6月、任天堂はNintendo Switch向けゲームの海賊版を販売することで著作権を侵害したとして、ジェームズ・ウィリアムズ氏を訴えました。この訴訟で、任天堂がどのようにしてウィリアムズ氏の身元を特定したのかが、裁判所提出書類から明らかになっています。How Nintendo found a possible pirate - by Stephen Totilohttps://www.gamefile.news/p/how-nintendo-found-archbox-switch

Nintendo cross-referenced reddit posts and hardware repairs to locate this Switch pirate | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/nintendo-cross-referenced-reddit-posts-and-hardware-repairs-to-locate-this-switch-pirate2023年、任天堂はMitchell Silberberg&Knuppという法律事務所を雇い、Nintendo Switchの海賊版ゲームを販売するオンラインストアの調査を開始しました。任天堂はこの調査で、2015年にReddit上にあった海賊版コミュニティ「SwitchPirates」で活動していた、「archbox」というアカウントに目をつけます。archboxは別のサブレディット上で「ミッドウェスタン大学には非常に優れた検眼クリニックがあります。学生が診察し、その後医師が診察します」と投稿していたことが見つかり、同人物がアリゾナ州にあるミッドウェスタン大学に通っていたであろうことが明らかになったそうです。任天堂がこの「archbox」とジェームズ・ウィリアムズ氏が同一人物であると特定した方法は不明です。しかし、ウィリアムズ氏の身元を特定することに成功したのは、任天堂の製品ライフサイクル管理グループに務める従業員であることが、最新の裁判所提出書類から明らかになりました。2024年2月、任天堂は「ジェームズ・ウィリアムズ」という人物のメールアドレスを2つ把握していたそうです。製品ライフサイクル管理グループの従業員がこのメールアドレスを任天堂の修理追跡システムに入力したところ、同氏からの修理依頼が2件見つかり、アメリカ・アリゾナ州フェニックス近郊に住んでいることが発覚します。その後、任天堂はウィリアムズ氏がarchboxであると特定し、同氏に対して署名入りの停止命令書を送付。ウィリアムズ氏はこの停止命令書にサインし、「あらゆる要求や要請に応じ、協力する」ことを約束したそうですが、「任天堂の知的財産を侵害していること」は否定したそうです。なお、任天堂は停止命令書を送付する2日前にウィリアムズ氏から修理を依頼されていたデバイスを返送していたそうですが、これがどういった種類の製品だったかは裁判所提出書類からは明らかになっていません。