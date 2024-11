女優リース・ウィザースプーン(48)が、息子ディーコンさん(21)と共に米ニューヨークで開催された「WSJ Magazine Innovator Awards」に出席した。リースとディーコンさんは、シックな装いで会場のレッドカーペットに姿を見せた。親子の仲睦まじい姿には、ファンから「素敵な親子ショット!」などのコメントが寄せられた。式典のステージでは、リースが「Apple」の最高経営責任者(CEO)ティム・クック氏に賞を授与した。

米ニューヨークの近代美術館で現地時間10月29日、米紙『The Wall Street Journal』が主催する「WSJ Magazine Innovator Awards」が行われた。2011年に開始した同授賞式は、ファッションやアート、音楽、エンターテインメント、文学、建築、デザイン、テクノロジー、料理、慈善活動など、多岐にわたる分野で活躍した人々を称えるものだ。今年の会場では、女優リース・ウィザースプーンが息子ディーコン・フィリップさんと一緒にレッドカーペットに登場した。親子はシックな装いで現れると、仲良く寄り添い、カメラに向かってポーズを取った。リースは、豪メルボルンを拠点とするブランド「Maticevski(マティスフスキー)」の黒いワンショルダードレスを着ていた。タイトなドレスはウエストからアシンメトリーなフリルが施され、膝下丈のスカートがシックなスタイルを際立たせている。リースはブロンドのロングヘアを下ろし、ゴールドのイヤリングを着用。メイクはナチュラルに仕上げており、黒いクラッチバッグとストラップ付きのハイヒールを合わせていた。ディーコンさんは白いシャツとネイビーブルーのスーツをまとい、黒い靴を履いていた。リースは米メディア『People.com』の記者に、ディーコンさんとの出席について聞かれると「とても楽しいわよ!」と答えた。授賞式ではリースがステージに立ち、「Apple」の最高経営責任者(CEO)ティム・クック氏にトロフィーを手渡した。ティム氏は、技術革新における素晴らしいリーダーシップが評価された。また会場では、リースとティム氏が歌手アリアナ・グランデと一緒に写真撮影を行う場面も見られた。リースが後日、自身のInstagramにディーコンさんと授賞式に出席した姿を投稿すると、フォロワーからは多くのコメントが寄せられた。「自慢の息子とこの夜を分かち合えるなんて、なんて素敵なの。本当に貴重なひととき。息子はママを誇りに思っているに違いないわ!」「リースは美しくて、あのドレスもとても似合っている。ディーコンさんとの親子ショットも素敵ね。」「なんて素晴らしい母親と息子!」「彼があなたの息子だなんて! どうすればそんなに若々しくいられるの?」ディーコンさんは2022年にハイスクールを卒業し、現在はニューヨーク大学で学んでいる。音楽に情熱を注いでおり、2020年7月にはスコットランド出身の女性シンガーソングライター、ニーナ・ネスビットとコラボした『Long Run』で歌手デビューした。また2022年7月には、Netflixのコメディドラマシリーズ『私の“初めて”日記(原題:Never Have I Ever)』のシーズン3に“パーカー”役でゲスト出演すると発表され、俳優デビューを果たした。リースは元夫で俳優のライアン・フィリップ(50)との間に、ディーコンさんと娘エイヴァさん(25)がいて、離婚後も共同で子どもたちを育てている。2番目の夫でタレントエージェントのジム・トス氏(54)とは、息子テネシー・ジェームズくん(12)をもうけたが、2023年3月に破局を発表。同年8月に離婚が成立し、テネシーくんの養育や監護権に関する取り決めに合意した。画像は『Reese Witherspoon Instagram「The success of every woman should be the inspiration to another.」「What a great night to celebrate the artists and innovators who push culture forward.」』より(TechinsightJapan 編集部 寺前郁美)