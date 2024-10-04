福岡vs名古屋 スタメン発表
[10.4 J1第33節](ベススタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 11 山岸祐也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 55 徳元悠平
MF 5 吉田温紀
MF 7 和泉竜司
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 11 山岸祐也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 55 徳元悠平
MF 5 吉田温紀
MF 7 和泉竜司
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太