¥È¥è¥¿¤Î»×ÏÇ¤¬ÄÁ¤·¤¯³°¤ì¤¿!?¡¡½éÂå¥È¥è¥¿¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»!!
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè31²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢½éÂå¥È¥è¥¿¥¯¥ì¥¹¥¿¤À¡£
¿·À¸¥È¥è¥¿¥Ó¥¹¥¿Å¹¤ÎÀìÇä¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
1970Ç¯Âå¤Î¥È¥è¥¿¤Ï¥È¥è¥Ú¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¥È¥è¥¿Å¹¡¢¥È¥è¥¿¥«¥í¡¼¥éÅ¹¡ÊµìÌ¾¥È¥è¥¿¥Ñ¥Ö¥ê¥«Å¹¡Ë¡¢¥È¥è¥¿¥ª¡¼¥ÈÅ¹¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1980Ç¯4·î¤Ë¥È¥è¥¿¥Ó¥¹¥¿Å¹¡Ê°Ê²¼¥Ó¥¹¥¿Å¹¡Ë¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þºÇ¤â¿·¤·¤¤¥Ó¥¹¥¿Å¹¤ÎÀìÇä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤À¡£¤â¤¦°ì¼Ö¼ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¿¥Õ¥È¤ÎOEM¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É4WD¤Î¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¤¬ÀìÇä¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Û¤«¤Ï¡¢Â¾¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤ÎÊ»Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²Æì¸©¤Ë¤Ï¥Ó¥¹¥¿Å¹¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢¥È¥è¥¿Å¹°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¤ÏÊÌ¥°¥ë¥Þ!?
½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤È¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹âµé¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÃÂÀ¸¡£½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤ò4ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥¯II/2ÂåÌÜ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¶¦ÍÑ¡£¤¿¤À¤·¡¢4ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥¯II/2ÂåÌÜ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1980Ç¯10·î¤À¤«¤é¡¢½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
3ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥¯II¤Î·»Äï¼Ö¤È¤·¤Æ1977Ç¯¤Ë¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤¬·»Äï¼Ö¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥¯II3·»Äï¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¡¼¥¯II¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·»Äï¼Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¸þ¤±¤Î»ÅÍÍ°ã¤¤¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¸ÂØ¤¨¤ä¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï¥Þ¡¼¥¯II¡¢¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£³°ÈÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë°Ê³°¤ÏÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤À·»Äï¼Ö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¼ÖÎ¾·¿¼°¤Ï¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤«¤é°ú¤·Ñ¤°X·Ï¤ÇX50·Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ÃÙ¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Ï¤È¤â¤ËX60·Ï¡£¥È¥è¥¿¤Î¼ÖÎ¾·¿¼°¤Ï¸·Ì©¤Ç¡¢¿ô»ú¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾Ú¤À¡£
4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë
²¿¤è¤ê¤â¥í¥¹¤ò·ù¤¤¡¢¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤¬¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê¡Ê¥³¥¹¥È¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯II¡¢¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤è¤ê¤â¹âµé´¶¤òÍ¿¤¨¤Æº¹ÊÌ²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º¹ÊÌ²½¤È¸À¤¨¤Ð¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤¬¤½¤¦¡£½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï³°¤«¤é¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ô¥é¡¼¥É¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤ÇÅÐ¾ì¡£ÁëÏÈ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÇÅö»þ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·4ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥¯II/2ÂåÌÜ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Ç¤ÏÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿2¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤¬¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥»¥À¥ó¤âÀßÄê¡£
·»Äï¼Ö¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ïº¹ÊÌ²½
¶Ã¤¯¤Î¤Ï¥Þ¡¼¥¯II¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÏÁëÏÈÉÕ¤¤Î4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁ°´ü¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¡¼¥¯II¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ï4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤¬¼çÌò¤Ç4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤Ï¥µ¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¡£¤·¤«¤·4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¿Íµ¤¤¬ÀäÂç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Î¸å´ü¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï¥«¥¿¥í¥°¤ÇÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤¬¼çÌò¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¥ª¥â¥·¥í¤¤¡£
3·»Äï¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤â¼ã¼ê¸þ¤±¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡¢Ëü¿Í¼õ¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Þ¡¼¥¯II¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÏÎ¾¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï¾å¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
CM¤¬¥·¥Ö¤¤!!
½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³¤¶¤¡Ê»³ÊÔ¤Ë±¦Â¦¾å¤¬Î©¡ËÅØ»á¡£½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï44ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥·¥Ö¤µ¤¬¶¯Îõ¡£¤É¤ÎCMºîÉÊ¤â¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á¥¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Ç¤ä¥Á¡¼¥¿¤ÈÍí¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥Ö¤¤¡£¥¢¥À¥ë¥ÈÏ©Àþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÎCM¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¸å¤ÎCM¤Ç¡Ö¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ»ä¤È¥¢¥À¥ë¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¥Ë¥Ò¥ë¤Ë¾Ð¤¦¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¡£
CM¥½¥ó¥°¤Ï¥Ü¥º¡¦¥¹¥¥ã¥Ã¥°¥¹¡ÖYou Can Have Me Anytime¡×¡£¼ãÂ¤¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÊ¹¤Ä¾¤¹¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿´¤Ë»É¤µ¤ë¶Ê¤À¡£¤¢¤È¡¢CM¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤ë¢ö¥¦¥§¡¼¥ë¥«¡¼¥à¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ó¥¹¥¿¡Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡£
YouTube¤Ç¡Ö¥¯¥ì¥¹¥¿¡¡CM¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤ÐÅö»þ¤ÎCM±ÇÁü¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤¾¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÉ¾²Á¼´¤¬°ã¤¦¤±¤É¡¢½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¥Þ¡¼¥¯II¡¢¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¸«¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡£É®¼Ô¤ÏÅö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³ÌÈµö¤Ï¤Ê¤¤¤·¥¯¥ë¥Þ¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ãÂ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¼Ö¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
Á´Ä¹4640¡ßÁ´Éý1690¡ßÁ´¹â1395mm¤Ï5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢ÇØ¤âÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ô¥é¡¼¥É¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×ÆÃÍ¤Î¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤º¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º´é¤¬¤è¤«¤Ã¤¿!!¡¡Âç·¿°Û·Á2Åô¤Î¥Þ¡¼¥¯X¤Ï¥ª¥ä¥¸½¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥é¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤Î¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Ï¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¤½¤ÎÅÀ½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï³Ñ·¿4Åô¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¿¬¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²£¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥é¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼ÔÀ¤Âå¤Î¼ãÂ¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¡£
¼ã¼Ô¸æÍÑÃ£¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È
¥È¥è¥¿¤Î»×ÏÇ¤¬³°¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤á¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âµé»Ö¸þ¤Î½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¹âµé´¶¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ã¼Ô¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¥¯¥ì¥¹¥¿¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¶Á¤¤¬¤¤¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÌ¾¾Î¤â¥Þ¡¼¥¯II¤Î¥°¥é¥ó¥Ç¡¢¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î¥¢¥Ð¥ó¥Æ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥»¥ó¥È¡£¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ë½¼Ê¬¤Ç¡¢
¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤µ¤¨200Ëü±ß¤ò»Â¤ë²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÌö¼ã¼Ô¸æÍÑÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¤ÏºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¤¥ó¥«¥à24ÅÐ¾ì!!
¼ã¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¡¢1982Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥«¥à24¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¥Þ¡¼¥¯II3·»Äï¤Ë2L¡¢Ä¾6DOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó°ÊÁ°¤Ë¤âDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥«¥à24¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½¨°ï¤Ç¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬»¸Á³¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¡¼¥¯II3·»Äï¤Ç¤â¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥«¥à24¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥Þ¡¼¥¯II3·»Äï¤Ë¤¢¤é¤º¤È¸À¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î°ÒÎÏ¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¼Ö»Ë¾åÄÁ¤·¤¤¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó
¼Â¤Ï½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¼ÖÎ¾·¿¼°¤ÏX50·Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤ÈÆ±¤¸X60·Ï¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¶¦ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á°´ü·¿¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2650mm¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¸å¤Ï2645mm¤ÈÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢5mm¤È¤Ï¸À¤¨¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¹â¸úÎ¨²½¤òÁÀ¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤À¡£
¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤ÇúÈ¯!!
¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ï¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥«¥à24¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¤¬ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï³Ñ4Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤òÆâÂ¢¤·¤¿°Û·Á³Ñ·¿2Åô¤ËÂçÃÀÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Õ¥©¥°¤òÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È²«¿§¤¬Æ©¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥°¤òÅÀÅô¤¹¤ë¤ÈÆâÂ¦¤¬²«¿§¤¯È¯¸÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼ã¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡£½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤È¸À¤¨¤ÐÆÈÆÃ¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¸å¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Þ¡¼¥¯II/¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¡¼¥¯II¤¬¥ª¥ä¥¸´é¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¡¼¥°¥ë¥Þ¥¹¥¯¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼ã¼Ô¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥½¥¢¥é¤È¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÇÇº¤à
¼ã¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¡¢Åö»þÆüËÜ¼Ö¤ÎºÇ¹âÊö¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥¢¥é¤È¿Í¤òÆóÊ¬¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥½¥¢¥é¤«4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤Î¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¤É¤Á¤é¤òÇã¤¦¤«¤ÇÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤ÏÂç¤¤¤ËÇº¤ó¤À¡£º£¤Î¥¯¥ë¥Þ³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¹Åç¸©½Ð¿È¤À¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸º¢¤ÏÂç³ØÀ¸¤À¤í¤¦¤¬¼Ò²ñ¿Í¤À¤í¤¦¤¬¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¤¹¤°¤Ë¿·¼Ö¤òÇã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤«¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¿·¼Ö¤ò¿Æ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢´ðËÜ¤Ï¥í¡¼¥ó!!¡¡ÃË¤Î5Ç¯60²ó¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£¿·¼Ö¤òÇã¤¦¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡¢¼ýÆþ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥í¡¼¥ó¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹À¤òµá¤á¡¢¿ÈÊ¬ÉÔÁê±þ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤â¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥»¥ó¥È¤¬°ìÈÖÇä¤ì¤¿¡£
¶µ½¬¼Ö¤Ç¸¸ÌÇ!?
½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Î¶µ½¬¼Ö»ÅÍÍ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¶µ½¬¼Ö¤Ï3ÂåÌÜ¡Ê1988¡Á1992Ç¯¡Ë¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÇÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
É®¼Ô¤ÏÂç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î»þ¤Î¶µ½¬¼Ö¤ÏÆü»º¥í¡¼¥ì¥ë¤Î2.8L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢Â¾¹»¤Ç¤Ï½éÂå¤È2ÂåÌÜ¤Î¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¶µ½¬¼Ö¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¼ÂºÝÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Ï½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Î¶µ½¬¼Ö¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Í§¿ÍÛ©¤¯¡Ö½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¶µ½¬¼Ö¤Ï±¿Å¾¤·¤Å¤é¤¤¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¯¤Æ¸¸ÌÇ¤·¤¿¤è¡×¡£¶µ½¬¼Ö¤Ï4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç5MT¤æ¤¨¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë6µ¤Åû¥¯¥ì¥¹¥¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÉ´Ç¯¤ÎÎø¤âÎä¤á¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¿Íµ¤¤Î¥¯¥ì¥¹¥¿¤ÇÌÈµö¼è¤ì¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¶µ½¬½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
1980Ç¯Âå¤Ë¼ã¼Ô¤¬Æ´¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÉ®Æ¬³Ê
É®¼Ô¤Ï½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÀèÇÚ¤¬¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¸å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥»¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤è¤¯½õ¼êÀÊ¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÇÉã¤¬Æ±À¤Âå¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥Þ¥¹¥¯¥Þ¡¼¥¯II¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ê·°Ïµ¤¤ä¾è¤êÌ£¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥«¥à24¡Ù¤Ï½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2ÂåÌÜ¥½¥¢¥é¤Ç·Ð¸³¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤À¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À»þ¤Î6µ¤ÅûÆÃÍ¤Î¡Ö¥°¥©¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶¯Îõ¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¡£
¾è¤êÌ£¤Ê¤É¤è¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥Ñ¥Í¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¡Ë¤È¾ìËö¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥â¥±¥Ã¥ÈÃÏ¤Î¥·¡¼¥È¡£º£¸«¤ë¤È¥»¥ó¥¹¤Í¡¼¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤¬Åö»þ¤Ï¹ë²Ú¤ÇÀ¨¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÆâÁõ¤ò¥Á¥ó¥Á¥é»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥³¥¿¥ó¤ä¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Î¤âÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Åç¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÊÁ¡¢¥ä¥ó¼Ö»ÅÍÍ¤ä¥¾¥¯»ÅÍÍ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±À¤Âå¤Ç¤â½éÂå¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ¿´¶¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¤ËÆ´¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú½éÂå¥È¥è¥¿¥¯¥ì¥¹¥¿¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹4640¡ßÁ´Éý1690¡ßÁ´¹â1395mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2650mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1205kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§1988cc¡¢Ä¾Îó6µ¤ÅûSOHC
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§125ps/5400rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§17.5kgm/4400rpm
²Á³Ê¡§197Ëü4000±ß¡Ê4AT¡Ë
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Ï3ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥¯II¤Î·»Äï¼Ö¤È¤·¤Æ1977Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥è¥¿¥ª¡¼¥ÈÅ¹¤ÎÀìÇä¼Ö¼ï¤À¡£2ÂåÌÜ¤Ï1980Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯II¤ÈÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½éÂå¤è¤ê¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çº¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯II¤è¤ê¤â¼ã¼Ô¸þ¤±¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£3·»Äï¤ÇºÇ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ì¥¹¥¿¤¬²Ã¤ï¤ê¥Þ¡¼¥¯II3·»Äï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈÎÇäÌÌ¤Ç¤Ï3·»Äï¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿TOYOTA¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼