客室でレストランと同じような食事を楽しめるのが、ホテルのルームサービス。ただし、ゲストのなかにはルームサービスの枠を超えた、突飛もないことを求めてくる人もいるようです。

↑普通の注文でよかった…

世界のホテルの予約ができる「ホテルズドットコム」は、毎年行っているインサイトレポートを発表しました。これは世界中にある400軒以上のホテルから送られてくるデータをまとめたもの。そのレポートから、本当にあった「ルームサービス」のリクエストをご紹介しましょう。

キャビアのホットドッグ 新鮮なヤギのミルク バナナ2kg エビアンで満たしたバスタブ

グルメなゲストの依頼には、「キャビア入りのホットドッグ」や「ヤギミルク」といったリクエストがあったとか。ほかにも、バナナ2kgをリクエストした人がいたり、「(ホテル側が)リクエストを受けたことを確認するため、チームメンバーとのハイタッチ」を求めた人もいたり……。

極めつけは「エビアンで満たしたバスタブ」。これは、子どもに「最もピュアな水で入浴できるように」という親からのリクエストだったのだとか。こんな注文を受けてホテル側もさぞビックリしたことでしょう。

しかし、ラグジュアリーなホテルほど、そんなゲストのニーズに応えようとしてくれるもの。

例えば、W大阪では客室の電話に「Whatever/Whenever(いつでも何でも)」ボタンが設けられ、あらゆるゲストのリクエストに応えようという姿勢を示しています。また、フォーシーズンズホテル・オースティンでは、ギターを弾きたいゲストのためにギターコンシェルジュがいます。

一昔前のパッケージ旅行から、もっと自由で多様な旅が増えてきている現代は、さらに度肝を抜くようなルームサービスのリクエストが生まれるのかもしれません。

