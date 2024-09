バルセロナは9月7日、公式Xを更新。スペイン代表FWラミネ・ヤマルの弟、ケイン君が観客を沸かせる様子を公開した。「Lamine and his little hype man」と綴り、動画には観客の掛け声に合わせて何度もジャンプするケイン君と、それに合わせてリズムに乗る兄、ラミネの姿が収められている。この投稿には「可愛すぎる!」「兄よりも楽しんでる」「大好きな動画」「バルセロナの未来」「貴重な瞬間だ」「素敵な兄弟」「最高にかわいい!」などの声が上がった。愛くるしい姿に、ファンもメロメロだ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部