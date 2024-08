µþÅÔ¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È160Ç¯¤Î°õºþµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¡ª¼Ì¿¿²½³Ø¡Öichimai¡×

写真化学は、京都の現代アーティストと160年の歴史を持つ印刷技術の融合により生まれたアートプリントブランド「ichimai(イチマイ)」のローンチおよびEC販売を2024年8月1日に開始しました。

写真化学「ichimai」

写真化学は、京都の現代アーティストと160年の歴史を持つ印刷技術の融合により生まれたアートプリントブランド「ichimai(イチマイ)」のローンチおよびEC販売を2024年8月1日に開始。

第一弾として、3名の在京現代アーティストの作品を提供し、9月には京都「世界倉庫」にて、プリントや原画、印刷工程をみられる展示販売を実施予定です。

■ブランド立ち上げの背景

近年、アート業界は盛り上がりを見せており、自分の空間にアートを置きたいと考える方が増えていますが、原画は高価で手に入れにくく、一般の方が原画を手元に置くことは、金額面や流通面でハードルが高くなっています。

原画は高価で手に入れにくい、しかし、手軽なコピーポスターでは満足できないという方に向けて、特別感のある限定アートプリントを提案したいという思いから「ichimai(イチマイ)」を立ち上げました。

ブランドを通じて、現代アートの裾野を広げ、京都のアートカルチャーをさらに盛り上げていきます。

■ichimai(イチマイ)プロダクトの特長

1. “ここにしかない”アートプリント

160年の歴史を持つ京都の印刷技術で、京都で活躍する現代アーティストたちの創造力を見事に具現化したアートプリントです。

200枚限定のエディションナンバー付き。

2. 五感を満たすプロダクト

手に取ったときの感触や印刷による立体感が購入者の五感を満たし、空間を彩ります。

3. コンテンツで楽しむアート体験

アーティストや作品の背景を丁寧に取材し、WEBや動画、特製ブックレットとしてコンテンツ化。

アートプリントを飾る体験をより深く楽しむことができます。

■EC販売&展示販売会を実施

8月1日のローンチ時には、第一弾として3名の在京アーティストのアートプリントをEC販売します。

また、9月6日(金)〜8日(日)には、京都市下京区のカフェギャラリー「世界倉庫」にて展示販売会を実施します。

「ichimai(イチマイ)」の世界観に触れながら、印刷工程など、ものづくりのプロセスを知ることはもちろん、原画やアートプリントを実際に見て、その場で購入することができます。

初日の9月6日には、レセプションイベントを開催し、第一弾アーティスト3名に加え、第二弾の4人目のアーティスト「山崎愛彦(京都市立芸術大学)※」も在廊します。

※崎は正式には「たつさき」

<第一弾参加アーティスト>

・Funny Dress-up Lab

生産が終了したミニ四駆のドレスアップステッカーを使ったコラージュアート作品を制作。

Funny Dress-up Lab

・八木夕菜

KYOTOGRAPHIE2021でメインプログラムを飾った現代アーティスト。

・松岡柚歩

京都芸術大学を修了し、シェル美術賞(現Idemitsu Art Award)などを受賞した若手アーティスト。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京都現代アーティストと160年の印刷技術の融合!写真化学「ichimai」 appeared first on Dtimes.