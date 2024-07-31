¿åÌîÈþµª¡ÈÊÌµï¤äÎ¥º§¤Ë¸þ¤«¤¦Î®¤ì¡É98¡ó¤â¡ÄÉ×¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÃË¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥Þ¥·¡×
½÷Í¥¤Î¿åÌîÈþµª¤¬¡¢7·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÌµï¤äÎ¥º§¤Ë¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤¬98¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àê¤¤¤Î´ÕÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¿åÌîÈþµª¤ÈÉ×¤ÎÅâ¶¶½¼¤¬Àê¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àê¤¤»Õ¤«¤é¡Ö¿åÌî¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÊÌµïÀþ¡¢Î¥º§Àþ¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤Ë¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤¬98¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡×¤È¡¢4Ç¯Á°¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Àþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È´ÕÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤ÀÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÌî¤ÏÃË±¿¤¬°¤¯¡¢²áµî¤â¤³¤ÎÀè¤âÊÑ¤ÊÃË¤È¤·¤«²ñ¤ï¤º¡¢Åâ¶¶¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÃË¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥Þ¥·¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿åÌî¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢Åâ¶¶¼«¿È¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¿åÌîÈþµª¤ÈÉ×¤ÎÅâ¶¶½¼¤¬Àê¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àê¤¤»Õ¤«¤é¡Ö¿åÌî¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÊÌµïÀþ¡¢Î¥º§Àþ¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤Ë¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤¬98¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡×¤È¡¢4Ç¯Á°¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Àþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È´ÕÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤ÀÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÌî¤ÏÃË±¿¤¬°¤¯¡¢²áµî¤â¤³¤ÎÀè¤âÊÑ¤ÊÃË¤È¤·¤«²ñ¤ï¤º¡¢Åâ¶¶¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÃË¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥Þ¥·¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿åÌî¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢Åâ¶¶¼«¿È¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£