東京ソラマチ(R)にて、「おさるのジョージ」のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」が、2024年7月11日(木)よりオープン! 一足早く行ってきたので、新作のメニュー・グッズを中心に紹介していきます。「Curious George Kitchen」は、これまで2022年に東京ソラマチ、東京ドームシティ ラクーアでのテイクアウト専門キッチンカーの出店、2023年にRAYARD MIYASHITA PARKにて期間限定で開催してきましたが、今回は初の長期開催として、ふたたび東京ソラマチにオープンします。

今年も、新作メニュー・新作グッズが多数ラインナップするほか、テイクアウトメニューも充実し、見どころ満載となっています。早速レポートしていきます!【内装】「おさるのジョージ」らしい黄色を基調にした店内には、ジョージがその場にいたかのような痕跡が、いたるところに残されていました。壁や床にベッタリと残されたジョージの手跡・足跡を見つけるたび、思わず笑顔になってしまいます。キッチンのほうを見ると、ジョージが料理を準備しているようなシルエットを発見! 一生懸命なジョージを想像して、ほっこりしてしまいました♪そのほかにも、店内にバナナの絵が5つ散りばめられていたり(探してみてください!)、黄色い帽子のおじさんの物と思われるバカンスセットが飾られていたりと、遊び心たっぷり! ファンならテンションが上がること間違いなしの、可愛くて楽しい空間になっています♪【メニュー】カフェでは、「おさるのジョージ」の魅力がたっぷり詰まったフードメニュー・デザートメニュー・ドリンクメニュー・テイクアウトメニューが用意されています。全10種のフードメニューのうち新作が5種、全5種のデザートメニューのうち新作が3種と、新作メニューが充実しているところがポイント!今回は、私が実際に注文した4つの新作メニューを紹介していきたいと思います。それでは、ひとつずつ見ていきましょう!▲黄色いぼうしのわすれ物☆ぜいたくグルメプレート/1780円(税込)ローストビーフやマッシュルームのデミグラスソース、キャロットラペにマカロニサラダと、美味しいがたくさん詰まったグルメプレート。黄色い帽子のライスが可愛い♪ 食べ応え抜群のボリューミーな一品です。▲ぜ〜んぶひとりじめ!フライパンでごちそうグリルチキン/1580円(税込)チーズをのせて焼き目を付けたジューシーなチキンに、ジョージのお顔のワッフル。思わずひとりじめしたくなるプレートです!▲メッセージプレートつき♪カラフルパレットでお祝いパンケーキ【陶器マスコット付き】/3280円(税込)カラフルクリームがサンドされたパンケーキ。オリジナルチョコプレートが付いていて、中央に文字を入れてもらえるので、お祝いにぴったり! 今回は自分の名前を入れてもらいました♪ フルーツやシャーベットも添えられていて、満足度の高い一品です。▲まるでブーツの♪パイナップルクリームソーダ/880円(税込)パイナップル果肉の入ったクリームソーダ。帽子の形をしたクッキーがトッピングされています。暑い季節に飲みたくなる、爽やかな味です。また、充実したテイクアウトメニューにもご注目を! お持ち帰りで楽しめる「にっこりジョージのお顔のワッフル」は、全9種のラインナップ。有料でカフェオリジナルデザインの「スーベニアランチボックス」も付ける事ができるので、お好きな味を選んで、ピクニック気分で召し上がってみては?※テイクアウトメニューは8月1日から注文可能となります。▲にっこりジョージのお顔のワッフル(全9種)(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.【グッズ】お食事を楽しんだあとは、カフェを訪れた記念に「Curious George Kitchen」オリジナルグッズをGETしちゃいましょう! グッズコーナーでは、これまでに発売された人気商品に加え、新商品16種が展開されています。今回は、新商品16種の中から、いくつかピックアップしてご紹介していきます。▲クリアファイル つまみぐい/440円(税込)表と裏でデザインが異なる、A4サイズのクリアファイル。裏面は総柄になっていて、いろんなジョージを見つけることができます。▲木の看板風クリップコレクション vol.2/660円(税込)メニューボード風の木製クリップです。カードスタンドとしても使えます。フィギュアやぬいぐるみと一緒に飾っても可愛い♪▲刺繍入り今治ハンドタオル(つまみぐい、おやすみ)/各880円(税込)柔らかさと吸収性の高さが特徴の高品質な国産今治タオル。ジョージのワンポイント刺繍が可愛らしいデザインです。お土産にもぴったり!▲フレームマグネットコレクション/748円(税込)店内にあるフレームをイメージしたマグネットコレクション。おうちでも「Curious George Kitchen」気分を楽しめます♪▲トラベルステッカー(こなまみれ、おやすみ、つまみぐい、パンケーキ)/各385円(税込)スマートフォンやノートに貼って楽しめるトラベルステッカー。耐水・耐久加工が施されていて、擦れに強く摩耗しづらいので、スーツケースやアウトドアアイテムに貼るのもオススメ。▲コットンバッグ つまみぐい/660円(税込)使いやすいサイズなので、何枚でも欲しくなるコットンバッグ。柔らかくかさばらないので、畳んでバッグインもしやすい生地感です。パワーアップした「Curious George Kitchen」に注目です!(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.