水戸vs秋田 スタメン発表
[6.16 J2第20節](Ksスタ)
※17:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
DF 33 牛澤健
DF 35 飯泉涼矢
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 39 山本隼大
MF 42 石井隼太
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
DF 3 大崎航詩
MF 7 新井晴樹
MF 8 落合陸
MF 13 野瀬龍世
MF 32 碇明日麻
FW 20 梅田魁人
監督
森直樹
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 1 山田元気
DF 39 星キョーワァン
MF 7 水谷拓磨
MF 80 小野原和哉
FW 8 畑潤基
FW 17 半田航也
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙
※17:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
DF 33 牛澤健
DF 35 飯泉涼矢
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 39 山本隼大
MF 42 石井隼太
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
DF 3 大崎航詩
MF 7 新井晴樹
MF 8 落合陸
MF 13 野瀬龍世
MF 32 碇明日麻
FW 20 梅田魁人
監督
森直樹
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 1 山田元気
DF 39 星キョーワァン
MF 7 水谷拓磨
MF 80 小野原和哉
FW 8 畑潤基
FW 17 半田航也
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙