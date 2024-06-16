[6.16 J2第20節](Ksスタ)

※17:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 21 松原修平

DF 5 楠本卓海

DF 33 牛澤健

DF 35 飯泉涼矢

MF 10 前田椋介

MF 11 草野侑己

MF 39 山本隼大

MF 42 石井隼太

MF 88 長井一真

MF 96 黒川淳史

FW 45 寺沼星文

控え

GK 1 本間幸司

DF 3 大崎航詩

MF 7 新井晴樹

MF 8 落合陸

MF 13 野瀬龍世

MF 32 碇明日麻

FW 20 梅田魁人

監督

森直樹

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 3 小柳達司

DF 4 蜂須賀孝治

DF 5 河野貴志

DF 16 村松航太

MF 6 諸岡裕人

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

控え

GK 1 山田元気

DF 39 星キョーワァン

MF 7 水谷拓磨

MF 80 小野原和哉

FW 8 畑潤基

FW 17 半田航也

FW 40 青木翔大

監督

吉田謙