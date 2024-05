女優ナタリー・ポートマン(42)が、俳優ポール・メスカル(28)と英ロンドンにあるバーの外で笑い合う姿がキャッチされた。現地メディアが掲載した写真では、カジュアルな服装のナタリーとポールが、タバコを片手に大笑いする場面が写っている。ナタリーは今年2月、20歳年下女性と不倫疑惑が浮上した夫ベンジャミン・ミルピエ(46)との離婚が成立したばかりだ。ナタリー・ポートマンは今年3月、11年連れ添ったダンサーの夫ベンジャミン・ミルピエと正式に離婚したことが報じられた。

米メディア『People.com』は当時、ナタリーが昨年7月にフランスで離婚申請し、今年2月には離婚が正式に成立したことを伝えており、ナタリーの代理人が同メディアの問い合わせに対し、離婚の事実を認めていた。ベンジャミンは昨年、フランス人の環境活動家カミーユ・エティエンヌさん(26)との不倫疑惑が浮上。その後、ナタリーはベンジャミンと別居し、息子アレフ君(12)、娘アマリアちゃん(7)と3人で暮し始めたと報じられた。そしてシングルとなったナタリーが現地時間28日夕刻、ロンドンのイズリントン地区にあるバー「69」の外で、アイルランド出身の俳優ポール・メスカルと楽しそうに談笑する姿が激写されたのだ。英メディア『Daily Mail Online』が30日に掲載した写真では、ナタリーがタバコを片手に持ちながら、笑いをこらえるように下を向いている姿が捉えられている。隣に立つポールは遠くを眺めながら、にこやかな笑顔を見せている。ナタリーは緩いウェーブをかけたロングヘアを下ろし、白いTシャツとブルージーンズに白いスニーカーを合わせた、リラックスした装いだ。ポールは白いTシャツに、黒いズボンとスニーカーを合わせている。もう1枚の写真では、あまりにも笑い過ぎて涙が出たのか、ポールが笑いながら指で目元を押さえる場面が写っている。ナタリーはその姿を見ながら、大きな笑みを浮かべていた。ナタリーとポールは昨年12月、米メディア『Variety』の対談で出会った。それ以来、良い友人関係を続けてきたようだ。ポールは対談中、女優としてのナタリーを「素晴らしい」と称賛し、「僕が演劇学校時代に、もしあなたと話すことになると知ったら、何度も何度も自分をつねっていたと思う」と伝えていた。ナタリーは最新映画『メイ・ディセンバー ゆれる真実(原題:May December)』(2023年米公開)で、年下の共演俳優チャールズ・メルトン(33)と情熱的なベッドシーンを演じた。対談でポールはこのシーンに言及し、「重要な瞬間であり、とても強烈だった」と称賛した。一方のナタリーは、ポールが映画『異人たち(原題:All of Us Strangers)』(2023年米公開)で俳優アンドリュー・スコットと同性同士のベッドシーンを演じたことについて、「とてもセクシーでありながら、優しさがあった」と述べていた。現在のところ、ナタリーとポールの関係について、2人の代理人によるコメントなどは発表されていない。画像は『Dior Official Instagram「In the latest edition of the #DiorBookTote Club」』『Variety Instagram「Natalie Portman and Paul Mescal are actors whose craft inspires as much admiration as the finished product on-screen.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)