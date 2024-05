シーズン4の配信開始(2024年6月13日)に先立ち、早くもシーズン5への更新が決定したAmazonシリーズ「ザ・ボーイズ」(2019-)。現在脚本作業中のシーズン5について、クリエイターのエリック・クリプキが意気込みを語っている。

米のインタビューにて、シーズン5の計画を聞かれたクリプキ。まだ具体的な内容は固まっていないものの、「ザ・ボーイズ」らしいイカれたアイデアは交わされているようだ。

「僕でさえ分かりません。というのも、ライターズルームに入ってまだ1か月ぐらいですから。僕たちには、かなりクールな構想があります。今はまだ生の溶岩のような状態で、何も固まっていませんが、ワクワクしています。激ヤバなアイデアがいくつか話し合われているのは確かです。」

「ザ・ボーイズ」といえば、容赦ないエロ&グロ描写や過激なバイオレンスが満載のスーパーヒーロードラマ。シーズンを重ねるごとに過激度を増し、来るシーズン4も「前シーズンのヤバさを上回る」とされている。まだ脚本作業の初期段階とはいえ、すでに「クールな構想」「激ヤバなアイデア」が出ていることから、シーズン5も超ド級の衝撃展開が期待できるかもしれない。

ちなみに当初「ザ・ボーイズ」は全5シーズン構想と言われていたが、クリプキは2023年にこれをしている。過去に手がけた「スーパーナチュラル」(2005-2020)も最初は全5シーズンの予定だったことから、「教訓を得たので、『ザ・ボーイズ』が何シーズン続くか予測するのはやめた」とのこと。ゆえに、シーズン5が最終となる可能性は低そうだ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon で最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

Source:,

The post first appeared on .