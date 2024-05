伊藤洋輝ら擁するシュトゥットガルトの来日が決定！　7月28日に京都、8月1日に広島と激突

Jリーグは9日、今夏にブンデスリーガに所属するシュトゥットガルトが来日することを発表した。今回の発表によると、日本代表DF伊藤洋輝とDFチェイス・アンリ、MF原口元気の日本人3選手を擁し、今シーズンのブンデスリーガでバイエルンと2位争いを繰り広げるシュトゥットガルトが来日するとのことだ。『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』と銘打たれ、7月28日(日)に『サンガスタジアム by KYOCERA』で京都サンガF.C.と、8月1日(木)に『エディオンピースウイング広島』でサンフレッチェ広島と対戦することが決定した。なお、同2試合は、JリーグとNTTドコモ、そしてスカパー!による共同開催となることを併せて伝えている。

大会の概要は以下の通り。Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo(略称Jリーグインターナショナルシリーズ)公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、株式会社NTTドコモ、スカパーJSAT株式会社株式会社京都パープルサンガ(京都サンガF.C.)・京都サンガF.C. vs シュトゥットガルト公益社団法人広島県サッカー協会・サンフレッチェ広島 vs シュトゥットガルト(エディオンピースウイング広島/8月1日・キックオフ未定)京都サンガF.C. vs シュトゥットガルト(サンガスタジアム by KYOCERA/7月28日・キックオフ未定)▼第一次 先行抽選販売対象:dポイントクラブ会員開始日:5月24日(金)18:00(予定)※dアカウントの発行、もしくはログインが必要です※JリーグIDの会員登録(無料)が必要です※dカードでのお支払いで当選確率がアップする施策も実施予定です▼第二次 京都サンガF.C.クラブ先行抽選販売>対象:京都サンガF.C.クラブ会員開始日:6月4日(火)18:00(予定)▼一般販売(先着)開始日: 6月14日(金)18:00(予定)サンフレッチェ広島 vs シュトゥットガルト(エディオンピースウイング広島/8月1日・キックオフ未定)▼第一次 先行抽選販売対象:dポイントクラブ会員開始日:5月24日(金)18:00(予定)※dアカウントの発行、もしくはログインが必要です※JリーグIDの会員登録(無料)が必要です※dカードでのお支払いで当選確率がアップする施策も実施予定です▼第二次 サンフレッチェ広島クラブ会員先行販売(先着)対象:サンフレッチェ広島クラブ会員開始日:プレミアム会員 6月10日(月)12:00(予定)他有料会員 6月12日(水)12:00(予定)▼一般販売(先着)開始日:6月14日(金)12:00(予定)