マテウス・サヴィオがPK失敗

柏レイソルは5月6日、J1リーグ第12節で鹿島アントラーズと対戦。

後半アディショナルタイムの失点により、1-2で敗れている。助っ人FWは「ごめんなさい」とPKシーンで外した責任を感じ、SNSで心境を綴った。

柏は前半4分、鹿島MF名古新太郎にドリブルでの侵入を許しそのまま失点。ホームで劣勢に立たされた柏の反撃は後半20分、MF戸嶋祥郎のスルーパスに抜け出したFW島村拓弥が冷静にネットを揺らした。

1-1で迎えた後半27分、柏は相手のハンドの反則でPKのチャンスを得る。キッカーを務めたのは10番を背負うFWマテウス・サヴィオだったが、蹴ったボールは無情にもゴールポスト左外を通過していった。

勝ち越しのチャンスを逃した柏に対し、鹿島は後半アディショナルタイム2分にFWチャヴリッチがゴール。この失点が決勝弾となり、柏は前節と合わせリーグ2連敗を喫している。

マテウス・サヴィオは翌日、自身の公式X(旧ツイッター)を更新。「I’m sorry. I’m will come back more stronger.(ごめんなさい。より強くなってきます)」と謝罪の一言を綴った。ファンからは「一緒に闘うよ」「心を掴まれる」「謝らないで大丈夫!」「謝る必要は全く無い」「あなたはレイソルの希望」「気にしないで!」と温かいエールが送られている。

PKでは苦い思いをしたマテウス・サヴィオだが、これまでリーグ戦11試合2ゴールとチームを牽引してきた。サポーターのエースへ抱く思いは、変わらない。柏は5月11日、リーグ第13節でFC東京と敵地で対戦予定だ。(FOOTBALL ZONE編集部)