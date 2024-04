セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回はイースターに合せて登場する「ディズニーキャラクター&ピクサーキャラクター マスコット うさぎ集合」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター&ピクサーキャラクター マスコット うさぎ集合」

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約10×7×14cm

種類:全4種(アレック、白うさぎ、とんすけ、ミス・バニー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

4月のイースターシーズンに合わせて、ディズニーとディズニー&ピクサー作品に登場する、うさぎのキャラクターたちが集合。

かわいらしい4種類のマスコットが、全国のゲームセンターなどに展開されます。

『バンビ』からは「とんすけ」と「ミス・バニー」が登場するほか、『マジシャン・プレスト』の「アレック」と『ふしぎの国のアリス』の「白うさぎ」もラインナップ☆

アレック

ディズニー&ピクサー短編作品『マジシャン・プレスト』に登場する、ウサギの「アレック」

目を大きく開いた、特徴的なにっこり笑顔で登場します。

長い耳を立てた、ボリュームある仕上がりのマスコットです!

白うさぎ

「白うさぎ」は『ふしぎの国のアリス』に登場するうさぎのキャラクター。

眼鏡をかけて、傘と時計を持つ姿がデザインされています。

赤を基調にした蝶ネクタイとジャケットを身につけた、『ふしぎの国のアリス』の世界観あふれるマスコットです☆

とんすけ

「バンビ」と仲よしな、うさぎの「とんすけ」

好奇心いっぱいで、地面などをトントンたたくクセがあるキャラクターです。

手を組み、お座りしたようなかわいいポーズで展開されます☆

ミス・バニー

「ミス・バニー」は、「とんすけ」のガールフレンド。

くるんとカールしたまつ毛やほんのり染まった頬が魅力的なうさぎのキャラクターです!

パステルカラーを基調にした、春らしいカラーに仕上げられています。

イースターに合わせて、ディズニーのうさぎキャラクターたちが大集合。

セガプライズの「ディズニーキャラクター&ピクサーキャラクター マスコット うさぎ集合」は、2024年4月第1週より順次全国のゲームセンターなどに登場です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

