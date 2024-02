このほど アメリカ で、 散歩 中のチワワの脇腹を足蹴にした男が多くの怒りを買った。チワワは幸いにも怪我をすることはなかったが、かなりのトラウマを負ったと飼い主の女性は主張している。米ニュース メディア 『New York Post』が報じた。米ニューヨーク市内のウエスト70番通りとウエスト・エンド・アベニューが交差する付近で現地時間10日午後2時50分頃、アッパー・ウエスト・サイドに住むジェン・フロイドさん(Jen Floyd、40)が 散歩 させていたオスのチワワ“ノックス(Knox、3)”を見知らぬ男(34)に蹴られてしまった。

その様子は付近の監視 カメラ が捉えており、映像には体重5ポンド(約2.3キロ)ほどのノックスが蹴られて歩道に転がる姿が映っている。ジェンさんによると当時、ノックスを連れて歩道を歩いていたところ、男が スマートフォン で会話をしながらジェンさんたちを追い越して歩いていったそうだ。その時、男はノックスに気付かず踏みそうになったため、ジェンさんはすかさず注意したという。彼女はこのように振り返っている。「あの男は全く前を気にしないで歩いていたんです。それで彼はノックスを危うく踏みそうになったので、『ちょっと気をつけて! うちの犬が踏まれそうになったのよ』と注意しました。」すると男は立ち止まり、ジェンさんの顔をじっと見た後に突然、ノックスの脇腹を蹴ったのだ。ジェンさんは続けてこう明かした。「彼はノックスを思いっきり蹴りました。たった5ポンドほどの小さな犬をですよ。あの男の足は、ノックスよりも大きかったんです。」幸いにもノックスは怪我をせずに済んだが、ジェンさんによると、蹴られた瞬間に痛みを感じていたそうだ。「ノックスは悲痛な声で鳴いていました。あの状況をどう説明したらいいのか…。それは本当にトラウマになる出来事でした。」ノックスが蹴られた後、ジェンさんはすぐに スマートフォン を撮影モードにして男の後を追いかけた。男は「母親の具合が悪くて、薬をもらわなきゃならないんだ」とジェンさんに説明したようだが、のちに彼女は「そんなことで人や動物に危害を加えてもいいってことにならないでしょう」と怒りを露わにしていた。一方でノックスを蹴った男は翌日、 警察 署に現れ、ジェンさんに危害を加えられたと訴えた。彼は 警察 に対して、犬の 散歩 をしていたジェンさんに後ろから「何やってんのよ!」と怒鳴られ、突き飛ばされたと主張した。さらに男は、 警察 に「(ジェンさんから)顔を殴られたり、足を蹴られたりして軽傷を負わされ、持っていた スマートフォン を壊されそうになった」と話している。しかし、ジェンさんはノックスが蹴られた直後に男の足を蹴ったことは認めたものの、顔を殴ったことや スマートフォン を壊そうとしたことは否定しており、彼女も12日に署に出向き、告訴状を提出した。なお今回は双方が告訴していることもあり、15日の時点でどちらも逮捕されてはいないとのことだ。ちなみにジェンさんは、 ペット をテーマにしたアンティークの宝飾店を経営しており、かつて動物福祉の職員をしていたこともあって収益の10パーセントを動物保護施設や動物虐待防止協会(SPCA)に寄付している。そんな動物を思いやるジェンさんだが、今回のことに落胆し、無力感を抱いているそうだ。というのも、男が犬に暴行を働いたにもかかわらず、ニューヨーク州の 刑法 では犬が「所有物」の扱いであることが事態を複雑にしており、男に法の裁きが下される可能性が低いからだ。彼女はこのように語っている。「法的には何もできないようなので、私は今回のことについて情報を拡散することにしたのです。この男が危険な人物かもしれないということを人々に知ってもらうことを望んでいます。」ジェンさんがSNSに投稿した動画は拡散され、これによって男が米Google社に勤務し、UXリサーチマネージャーを務めていることが分かっている。SNSでは現在、Google社にこの男の解雇を求める声まであがっているようだ。