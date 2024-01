ケンタッキーフライドチキンから「ガリペパチキン」が、2024年2月7日(水)より数量限定で登場!

ガーリックとブラックペッパーの黄金タッグが食欲をそそります☆

発売日:2024年2月7日(水)

※数量限定のため、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のケンタッキーフライドチキン(KFC)店舗

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

ケンタッキーフライドチキンから、ついつい無性に食べたくなる新チキン「ガリペパチキン」が登場!

一口食べた瞬間、衣のザクザク食感に続き、ガーリックのガツンとした香りが鼻を突き抜け、さらにブラックペッパーの風味が広がります。

間違いのない黄金タッグですが、どちらも主張の強い素材ということもあり、両者のバランスを考えて調合することにこだわって開発されました。

一度食べたらやみつきになること間違いなし!

食べくらべセットやパックで、ケンタッキーフライドチキンの定番「オリジナルチキン」と食べくらべるのもおすすめです。

ガリペパチキン

価格:320円(税込)

「ガリぺパチキン」は、単品でも購入可能。

いつものメニューにプラスしても楽しめます。

食べくらべセット

価格:950円(税込)

内容:ガリペパチキン、オリジナルチキン、選べるサイド、ドリンク(M)

オリジナルチキンとの食べ比べが楽しめます。

お好みのサイドとドリンクといっしょで、満足感のあるセットです。

食べくらべ4ピースパック

価格:1,450円(税込)

内容:ガリペパチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド

2ピースずつ入った、食べ比べセットです。

1人でガッツリ楽しむのも、2人でいっしょに楽しむのもおすすめ!

食べくらべ6ピースパック

価格:2,090円(税込)

内容:ガリペパチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2個

3ピースずつ楽しめる、食べ比べセット。

選べるサイドも2個となっています。

※選べるサイドメニューは、「濃厚チーズパイ」「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」より選べます

「食べくらべパック」に追加しておトク!

価格:+各2個390円(税込)

「食べくらべ4ピースパック/6ピースパック」を購入すると、「濃厚チーズパイ」2個、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個をそれぞれ390円で、いくつでも追加で注文できます。

ザクザク食感と「ガーリック」と「ブラックペッパー」の組み合わせが食欲をそそるチキン。

「ガリペパチキン」は、2024年2月7日(水)より数量限定で全国のケンタッキーフライドチキンにて発売です☆

