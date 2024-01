世界人口約80億人のうち、2020年以降、貧しい側に属する約50億人がさらに貧乏になったのに対して、最も裕福な5人は資産を2倍以上に増やしていたことがわかりました。Inequality Inc. How corporate power divides our world and the need for a new era of public action - Oxfam Policy & Practice

World’s five richest men double their money as poorest get poorer | Inequality | The Guardianhttps://www.theguardian.com/inequality/2024/jan/15/worlds-five-richest-men-double-their-money-as-poorest-get-poorer世界的な貧困をなくすために活動しているNGO・オックスファムが発表したレポートによると、2020年から2023年にかけて、世界人口のうち48億人はより貧しくなったとのこと。その一方で、世界の富豪トップ5の総資産は4050億ドル(約59兆円)から8690億ドル(約127兆円)へ増加。増加率は114%で、2倍以上です。この「世界の富豪トップ5」とは以下の5人を指します。1:イーロン・マスク(テスラやSpaceXの創業者でXのオーナー)2:マーク・ザッカーバーグ(Metaの創業者)3:ジェフ・ベゾス(Amazonの創業者)4:ラリー・エリソン(オラクルの創業者)5:ベルナール・アルノー(LVMHとクリスチャン・ディオールのCEO)富豪の資産が増えていることは経済誌・Bloombergも報告しています。世界の大富豪500人の総資産は2023年度上半期だけで123兆円も増えている、イーロン・マスクはたった1人で14兆円の資産増 - GIGAZINE5人の富豪が持つ資産がどれぐらいかというと、それぞれが毎日100万ドル(約1億5000万円)ずつ使ったとしても、使い切るまでに476年かかるという規模。ジェフ・ベゾス氏の場合、2023年時点の資産は1674億ドル(約24兆5000億円)で、2020年から327億ドル(約4兆8000億円)増加しました。ベゾス氏が2021年7月に行った宇宙旅行の費用は55億ドル(約8040億円)で、ベゾス氏は宇宙からAmazonの従業員に対して感謝のメッセージを送りました。しかし、Amazonは労働者が環境を改善するための労働組合を組織するのを妨げている会社としても知られています。たとえば、ノースカロライナ州の配送センターで働くライアン・ブラウン氏は、仕事を「単調で肉体的にも厳しい」と述べ、職場に人種差別や虐待が横行していることから、環境改善のため組織化に携わっています。東南アジアの水産加工業者で働き、Amazon傘下のスーパーマーケットに食品を納入しているスシさんは「仕事の間は休む暇がなく、水を飲むことすら許されていない」と語りました。世界的に見ても貧富の差は拡大しており、世界の金融資産の43%は富豪の上位1%が保有しています。一方で、炭素排出量は富豪の上位1%と貧しい人の3分の2で同等だとのこと。また、男女差や人種差も指摘されており、たとえば男性が所有する資産は女性のものより105兆ドル(約1京5300兆円)多いとされています。これはアメリカ経済の規模の4倍に相当します。また、医療や社会部門で働く女性がフォーチュン100の大企業のCEOなみの年収を得るには1200年かかります。アメリカの典型的な黒人家庭が保有する資産は、白人家庭が保有する資産の15.8%しかないとのこと。また、ブラジル在住の白人は、アフリカ系の子孫に比べて収入が70%以上多いとのこと。低・中所得国では2029年までに支払う必要がある債務とその利息が1日5億ドルに上り、歳出を減らさざるを得なくなっています。その影響は、特に女性は強く受けることになると指摘されていて、オックスファムはこうした異常なまでの両極化が新たなスタンダードと化しつつあることに警鐘を鳴らしています。