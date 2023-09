『ウォーキング・デッド』新作スピンオフ4作がU-NEXTにて独占配信！ダリル主人公の第1弾は10月20日（金）配信スタート

米AMCにて順次放送されている『ウォーキング・デッド』新作スピンオフ4作品が、2023年10月から2024年にかけてU-NEXTで独占配信されることが決定。その第1弾作品として、本国で9月10日にスタートしたばかりの『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン(原題:The Walking Dead: Daryl Dixon)』が10月20日(金)0:00に日本上陸を果たすことも合わせて発表された。

ロバート・カークマンのグラフィックノベルを原作とし、“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこるアメリカを舞台に、人間たちがぶつかり合いながらも生き抜こうとする姿を描いて世界中で大ヒットした『ウォーキング・デッド』。11シーズンにわたって綴られてきた本作は本国アメリカで2022年に終わったが、その放送終了前からいくつものスピンオフの話が動き出していた。

今回U-NEXTでの配信が決定したのは、昨年よりAMCにて順次公開されているスピンオフ4作品。その中では、本家でおなじみのキャラクターであるダリル、リックとミショーン、マギーとニーガンのその後のエピソードも描かれる。

U-NEXTで独占配信される『ウォーキング・デッド』スピンオフ4作品

『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』

(原題:The Walking Dead: Daryl Dixon)<全6話>

シーズン1から登場するシリーズ屈指の人気キャラ、ダリルが主人公のスピンオフ。生存者によって建てられた文明都市「コモンウェルス」を去り、フランスに漂着したダリルのその後を描く。すでにシーズン2の制作が決定済。

【配信開始日時】2023年10月20日(金)0:00 第1話配信開始(以降毎週一話ずつ配信)

【配信形態】見放題

【スタッフ】

製作総指揮:デヴィッド・ザベル、ノーマン・リーダス、グレッグ・ニコテロほか

監督:ダニエル・パーシヴァル、ティム・ソーサム

脚本:デヴィッド・ザベル、ジェイソン・リッチマンほか

【キャスト】ノーマン・リーダス、クレマンス・ポエジーほか

『ウォーキング・デッド:デッド・シティ』

(原題:The Walking Dead: Dead City)<全6話>

荒廃したニューヨークを舞台に描かれるマギーとニーガンが主役のスピンオフ。敵対グループに誘拐された息子ハーシェルを救い出すため、マギーはニーガンとともにウォーカーに侵食されたニューヨークへ向かう…。こちらもすでにシーズン2へ更新されている。

【配信開始日時】2023年11月17日(金)0:00 第1話配信開始(以降毎週一話ずつ配信)

【配信形態】見放題

【スタッフ】

製作総指揮:イーライ・ホルネ

監督:ローレン・ヤコネリ、ケヴィン・ダウリング、ガンジャ・モンテイロ、マイケル・E・サトラゼミス

脚本:イーライ・ホルネ、ブレンナ・カウフ、キース・スタンキェヴィッチほか

【キャスト】ローレン・コーハン、ジェフリー・ディーン・モーガンほか

『テイルズ・オブ・ザ・ウォーキング・デッド』

(原題:Tales of The Walking Dead)<全6話>

【配信開始日時】2024年配信予定

【配信形態】見放題

『ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ』

Rick and Michonne's story is far from over... pic.twitter.com/boiLhqjsSb - The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) July 21, 2023

(原題:The Walking Dead: The Ones Who Live)<全6話>

リックとミショーンが主人公のスピンオフ。本国でもまだ放送されていないので詳細は不明だが、ミショーン役のダナイ・グリラは、リック役のアンドリュー・リンカーンとともに同役を引き続き演じるだけでなく、本作の脚本執筆にも関わったと報じられている。

【配信開始日時】2024年配信予定

【配信形態】見放題

(海外ドラマNAVI)