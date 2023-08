ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、毎年秋限定で販売されている「マロンデザート」が期間限定で登場!

秋栗の魅力をじっくり味わえるデザート3種を紹介していきます☆

びっくりドンキー「マロンデザート」

販売期間:2023年8月30日(水)〜11月28日(火)

販売店舗:全国のびっくりドンキー ※一部店舗では取扱いのない商品があります

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、毎年秋限定で販売されている「マロンデザート」が期間限定で登場。

「マロンデザート」は秋栗の魅力をじっくり味わえるデザートのフェア。

2023年は「モンブランパフェ」「ジョッキパフェ(マロン)」「マロンの塩キャラメルパフェ」の3種類がラインナップされます。

多彩な甘みと栗のまろやかさが織りなす、思わずうっとりとするようなこの時期ならではの味わいが味わえるスイーツです☆

モンブランパフェ

価格:690円(税込)

栗が香る芳潤な特製モンブランケーキが贅沢に添えられた「モンブランパフェ」

北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに加え、ぷるぷる紅茶ゼリーがアクセントになっています。

秋にぴったりの上品な味わいが楽しめるパフェです。

ジョッキパフェ(マロン)

価格:1,360円(税込)

たっぷりサイズが食べ応え抜群の「ジョッキパフェ(マロン)」

「モンブランパフェ」のトッピングに加えて、アイスクリーム、シフォンケーキ、白玉を贅沢に詰め合わせた一品です。

マロンの塩キャラメルパフェ

価格:490円(税込)

塩キャラメルクリームと北海道ソフトクリームにマロンとビターキャラメルソースを組み合わせた「マロンの塩キャラメルパフェ」

塩キャラメルクリームとマロンのこっくりとした甘さを堪能できます。

秋栗の魅力をじっくり味わえる、秋限定デザート3種をラインナップ。

びっくりドンキーにて、2023年8月30日(水)から期間限定で発売される「マロンデザート」の紹介でした☆

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※夜10時以降の注文の方は10%の深夜料金が追加となります

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります

※「マロンデザート」はテイクアウト・デリバリーできません

