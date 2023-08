【モデルプレス=2023/08/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-サムイ島編-」(2023年)に出演し、カップル成立となった“きょうあい”こと船山恭兵と伊藤愛依海が6日、京セラドーム大阪にて開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER」(以下、関コレ)に出演した。

【写真】「今日好き」“きょうあい”カップルがステージでキス

◆“きょうあい”船山恭兵&伊藤愛依海カップル、密着ランウェイ

きょうあいカップルが仲良く手を繋いで登場すると大きな歓声が。

伊藤が船山のほっぺにキスをすると、2人は目を合わせて微笑み合い“鼻キス”。2人の仲よしぶりに、会場もうっとりとしていた。

ギャル雑誌「egg」の専属モデルである伊藤と“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2022」グランプリの船山。「今日、好きになりました。-サムイ島編-」でカップルが成立した。

◆「関コレ」25回目の記念開催

初開催より25回目の記念開催となる今回は、自分のスタイルを楽しみ、また自分以外のスタイルも受け入れる、柔軟な個性を認め合う「let’s go in your own style!」がコンセプト。

MCは朝日奈央が務め、高橋愛・板野友美・島崎遥香ら豪華出演者がランウェイを彩る。

アーティストステージには、「愛のしるし」がティーンの間で再びバズったPUFFYや、5人組ダンスボーカルグループ・M!LK、韓国の7人組ガールズグループ・Billlieらが登場する。(modelpress編集部)

