WHOのテドロス事務局長(写真:Christpher Black/WHO/ロイター/アフロ)



(篠原 拓也:ニッセイ基礎研究所主席研究員)

[JBpressの今日の記事(トップページ)へ]

そもそもパンデミックの定義とは何か?

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まってから2年半以上もの時間が経過した。この間、世界中で何回も感染の波が襲来し、ウイルスは変異を続けながら感染力を増してきた。

一方、人間の側では、医療の逼迫や社会経済の混乱をできるだけ小さく抑えるよう、感染拡大防止策をとりつつ、治療薬やワクチンを開発・導入して対応してきた。その結果、現在、感染の脅威は流行当初に比べて軽減しつつある。

いま、欧米諸国を中心に感染対策を撤廃したり大幅に緩和したりするケースが広がっている。欧米の都市では、マスクを着用せずに日常生活を過ごす人のほうが大多数になっている。もはや人々の間ではコロナ禍は過去のものとなりつつあるのだ。しかし、WHO(世界保健機関)による「パンデミック宣言」は、現在も出されたままとなっている。

WHOのテドロス事務局長は今年9月14日の記者会見で、コロナ禍の現状について、「まだ到達していないが、パンデミックの終わりが視野に入ってきた」と表現している。ただ、ピーク時に比べると感染状況が落ち着いてきたとはいえ、現在も各国で新規感染者が出ており、パンデミックの状態は続いているとみられる。

今後は感染症の終息に向けた動きが出てくるものと考えられるが、いったいパンデミックの解除とコロナ禍の終息はいつになるのか、考えてみたい。

そもそもパンデミックの定義と宣言・解除の基準はどうなっているのか。アメリカCDC(疾病予防管理センター)が公表している疫学の入門書“Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition”では、パンデミックについて、次のように記載されている。

【Pandemic refers to an epidemic that has spread over several countries or continents, usually affecting a large number of people.】

〈パンデミックとは、複数の国または大陸に広がったエピデミック(ある病気の症例数が、その地域のその集団で普通予想される数を超えて、しばしば突然増加すること)を指し、通常は多数の人々がその影響を受ける〉

パンデミックは「複数の国または大陸」に広がることが、この定義のポイントといえる。しかし、パンデミックの宣言や解除について、何か明確な基準があるわけではないとされている。通常、WHOは専門の委員会を開催して宣言や解除の判断を行っている。

「コロナ終息」を巡る各国の捉え方

では、最近の各国の動きやコロナに対する捉え方について見てみよう。

自身も新型コロナに感染した米バイデン大統領(写真:AP/アフロ)



アメリカでは、バイデン大統領が9月18日に放送されたテレビ番組のなかで、「パンデミックは終わった」と発言した。しかし、感染に苦しむ患者などから時期尚早との議論が沸き起こったため、政府関係者は「この発言は政策の変更を示すものではなく、現在も続くCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の公衆衛生上の緊急事態を解除する計画はない」と火消しに追われた。

米ニューヨーク州では公共交通機関や空港でのマスク着用義務が撤廃された(写真:ロイター/アフロ)



インドネシアでも同様の動きがみられた。ジョコ大統領は10月3日に地元のメディアに対して、「パンデミックは軽減しており、たぶん間もなく我々は終息宣言をするだろう」と明言したが、感染のリスクは完全に消え去ったわけではない。その証拠に、同国政府は飲食店の営業時間制限を伴う活動制限レベル1の対策を、11月7日まで全地域で延長することを決めた(10月5日決定)。

ヨーロッパを見ると、イギリスではマスク着用義務が廃止されており、3月中旬には、海外からの入国時の水際対策が撤廃された。フランスでも8月に入国時の検疫手続きを撤廃するなど、大幅な緩和が行われている。しかし、両国とも9月に入って新規感染者数がやや増加する傾向となっている。コロナ禍の終息となると、先が見通しづらい状況となっている。

中国は「ゼロコロナ」の方針を堅持しており、厳格な感染拡大防止策を継続している。だが、その代償として経済の減速が生じている。複数の新規感染者が出て規制を強化した2022年4〜6月のGDP成長率(対前年同期比)は0.4%増となっており、前四半期(同4.8%増)を大きく下回った。10月に入っても、国慶節(建国記念日)連休中に感染が拡大するなど、コロナ禍が社会経済を停滞させるリスクが続いている。

一方、日本では第7波が去り、新規感染者数が落ち着いている。これを受けて、自宅療養者の療養期間を短縮したり、入国者の水際対策を大幅に緩和したりするなど感染拡大防止策の緩和が進んでいる。

岸田首相の10月3日の所信表明演説では、感染対策を行いつつ経済社会活動を正常化させる「ウィズコロナ」への移行が強調された。また、大きく落ち込んだインバウンド消費を回復させるべく、新たな観光立国推進基本計画の策定を急ぐ考えだ。

ただ、これから流行期を迎える季節性インフルエンザとの同時流行を懸念する声もあり、欧米諸国のようにマスク着用規制等を撤廃して社会経済活動に邁進する状況にはなっていない。

新型インフルに見る「パンデミック宣言解除」の経緯

そもそも日本では、WHOのパンデミック宣言が出されたままでは、欧米のような大胆な撤廃策や緩和策はとりにくいのかもしれない。いまは感染拡大防止策をとりつつ、社会経済活動を再開させていく局面だが、こうしたなかで、いきなり大幅な緩和策をとることは感染再拡大のリスクを伴うからだ。

また、撤廃策や大幅な緩和策がないまま、個人の判断としてこれまでとってきた対策を緩和していくことも難しいだろう。感染拡大防止策に関して、社会にある種の同調圧力があるためだ。例えば、自分以外の人が全員マスクを着用している電車の中で、マスクを外すには相当な勇気がいるはずだ。

こう考えると、やはり日本では国際機関であるWHOの宣言解除がコロナ禍の終息に向けた大きなカギを握っている、といえるだろう。

コロナの新規感染者数がなかなか減らず、インフルエンザとの同時流行も懸念されている日本(ロイター/アフロ)



WHOはコロナ禍が始まって以来、感染状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当しているかどうかを、緊急委員会(emergency committee)で協議している。現在のところ、このPHEICの解除に向けた具体的な動きは出てきていないようだ。

WHOのパンデミック宣言解除の動きを見通すうえで、一つ参考になるのが2009年〜2010年の新型インフルエンザのパンデミック解除までの経緯だ。その流れを少し振り返ってみる。

新型インフルエンザは豚由来インフルエンザの一種として、2009年1月頃にメキシコやアメリカから感染拡大が始まったとされる。世界中に感染が広がったことで、WHOは2009年4月25日にPHEIC、そして6月11日にパンデミック(フェーズ6)を宣言した。その後も感染は拡大していったが、日本では入院率や死亡率が主要国の中で著しく低かった。そのため、世界からは「日本の奇跡」とさえ言われるほどだった。

パンデミック解除に向かう動きは2009年末から見られた。北米やヨーロッパで感染状況が落ち着いてきたことを、年末の記者会見でマーガレット・チャン事務局長(当時)が指摘している。

2010年2月には、パンデミックの感染状況が曲がり角にきているかどうかを議論するために緊急委員会が開催された。その場では、「世界のすべての地域が感染のピークを経験していると結論付けるのは時期尚早であり、パンデミックの状況について専門家の助言を提供するために追加の時間と情報が必要である」とされた。それを受けて、事務局長はパンデミックの段階に変化はないと判断した。

同年6月に開催された委員会では、「最も激しいパンデミック活動の期間は世界の多くの地域で過ぎた可能性が高い」との見解を全会一致で表明した。だが、事務局長はパンデミックが引き続き発生すると予想され、南半球の冬季シーズンの情報をみて再評価するとして解除の判断を保留した。

そして、8月10日の委員会で「世界はもはやインフルエンザの世界的流行を経験していない」とする助言がなされ、事務局長はPHEICの解除宣言に至った。

前年末に北米やヨーロッパで感染状況が落ち着きを見せてから、実に7カ月以上が経過して、ようやくパンデミックが解除されたわけだ。

新型コロナの死亡者数は新型インフルの300倍以上

現在の新型コロナは、新型インフルに比べて累計の感染者数や死亡者数が圧倒的に多い。

これまでの感染拡大状況を数字で比較してみよう。累計の感染者数では、新型コロナは6.17億人にのぼり、新型インフルの62.2万人を約1000倍も上回っている。

死亡者数で見ても、新型コロナは654万人となっており、新型インフルの1.85万人に比べて300倍以上も上回る水準にある(新型インフルはWHOの確認分で感染者数は2009年12月6日時点、死亡者数はパンデミック解除時点)。

その分、新型コロナのパンデミック宣言の解除は、より慎重を期して判断されるものと考えられる。新型インフルでは、事務局長が記者会見で感染状況が落ち着いてきたことを指摘してからパンデミック解除までに7カ月以上かかった。

新型コロナは、9月にテドロス事務局長が「終わりが視野に入ってきた」と述べたが、そこから少なくとも7カ月以上かかるとすれば、実際にパンデミックが解除されるのが来春以降になる可能性もある。

対策が日常化していく日本の「ウィズコロナ」

日本では、この冬の第8波を懸念する声が出ている。変異を続けるウイルスと、それに応じたワクチンや治療薬の開発・導入──というウイルスと人類の闘いが、これからも続いていくかもしれない。

WHOのパンデミック宣言が解除されないなかで、日本でこれまでの感染拡大防止策を大幅に緩和することは難しいだろう。出勤や登校前の検温実施、電車の中でのマスク着用、スポーツ観戦での声援禁止、飲食店に入る際のアルコール消毒・・・。

だが、終わりの見えない対策を続けていくうちに、われわれ人間の側で日常化が進んで、もはや各種の対策をいちいち面倒と感じることもなくなる。そうなれば、このコロナウイルスとの闘いを通じて、人類が少し進化したということになるのかもしれない。

筆者:篠原 拓也