【2021年人気海外ドラマ】作品データベースで最も検索されたタグ＆作品ランキング

新作から旧作までキャストやスタッフ名、エピソードのデータをまとめた海外ドラマNAVI「海外ドラマDB」。毎週はじまる新作から、リクエストを受ける古い作品まで編集部スタッフが手作業で更新を続けているが、2021年当ページで読まれた作品、検索されたタグは何だったのだろうか? ランキング形式でふりかえってみよう。

海外ドラマ作品データベースで最も検索された作品とタグは以下の通り。

作品ランキング

タグランキング

1.『Younger/ライザのサバヨミ大作戦!』2.『警視バンクロフト』3.『バルタザール 法医学者捜査ファイル』4.『ヴェラ 〜信念の女警部〜』5.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』6.『ライン・オブ・デューティ』7.『私立探偵ジャクソン・ブロディ』8.『刑事カーディナル』9.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』10.『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』1.医療2.特殊能力3.SF4.英国ミステリー5.エロティック6.憧れのセレブ生活7.ドロドロ具合がスゴイ8.FBI9.完結済10.BBC

ニュースやコラムで人気の作品タイトルとは少し違った結果となった本ランキング。BS放送された作品の情報を求めたり、非アメリカドラマを探す人が多い印象を受ける。2022年も何本の新作に出会えるか、楽しみに待ちたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17(c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』(C) Mammoth Screen Limited 2021 All Rights Reserved.

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦!』© 2016 Viacom Media Networks. All Rights Reserved

『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』©Atresmedia Television. All Rights Reserved