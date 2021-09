第73回エミー賞ノミネート作品が見られる配信先まとめ【Netflix編】

TV界のアカデミー賞と言われる第73回エミー賞のノミネートが現地時間7月13日(火)に発表された。海外ドラマNAVIでは、来たる9月19日(日)の授賞式に備え、ノミネート作品を動画配信サービスごとにご紹介!

第2弾となる今回は【Netflix編】。最多ノミネート『ザ・クラウン』をはじめとした珠玉の11作品が視聴可能。どこの配信先よりもノミネート作品が多いので、Netflixに加入している方は、ぜひこの記事を参考にしてみては?

Netflixで観られるノミネート作品はこちら

『ブリジャートン家』

主なノミネート

・作品賞

・主演男優賞

・監督賞

ロンドン社交界を生きる8人兄弟のロマンスをドロドロに描く!

ベストセラー小説を原作に、19世紀初頭ロンドン上流社会の権力者であるブリジャートン家の兄弟姉妹8人を描くNetflixオリジナルドラマシリーズ。長女ダフネ(フィービー・ディネヴァー)と公爵であるサイモン(レゲ=ジャン・ペイジ)を中心に、それぞれが愛を探す姿を描く。

『ザ・クラウン』

主なノミネート

・作品賞

・主演男優、女優賞

・助演男優、女優賞

・ゲスト男優、女優賞

・監督賞

・脚本賞

英国女王エリザベス2世の知られざる素顔に迫る、実話に基づいた激動の一大叙事詩

愛する父であり国王のジョージ6世(ジャレッド・ハリス)の死により、25歳の若さで君主となったエリザベス(若年期:クレア・フォイ/オリヴィア・コールマン)。政界実力者との確執、王室のロマンス、そして20世紀後半を彩る歴史的事件の影で、彼女はいかにして激動の時代を駆け抜け、家族や国民の愛を勝ち取ってきたのか? 妻として、母として、そして女王として生きる、"一人の人間としての女王"の姿とは。

『POSE』

主なノミネート

・作品賞

・主演男優賞

・ゲスト男優賞

・脚本賞

80年代NYのLGBTQコミュニティを映し出す話題作

母親代わりの"マザー"の元に集まり、"ハウス"と呼ばれるグループで共同生活を送るLGBTQの若者たち。毎週のようにクラブに集まり「ファッションと踊り」を競うコンテストに参加。一番ゴージャスでクールなウォークが出来た者が勝利者となる。そんなNYの"ボール・カルチャー"を軸に、プライドと純愛、そして夢を追いかける若者たちの姿を描く。

『ラチェッド』



主なノミネート

・ゲスト女優賞

映画『カッコーの巣の上で』の冷徹な看護師ラチェッドの心の闇に迫る

1947年、看護師の仕事を得るために、田舎町ルシアにある精神科病院にやって来たラチェッド(サラ・ポールソン)。だがここは、ロボトミー手術を実験的に行い、殺人鬼を患者として積極的に受け入れるなど、危険な香りが漂う先駆的な病院だった...。

『コブラ会』

主なノミネート

・作品賞

青春空手映画『ベスト・キッド』の30年後を描くアクションコメディ!

高校時代、地元の空手選手権で屈辱的な敗北を喫したジョニー(ウィリアム・ザブカ)。あれから30年、すっかり落ちぶれてしまったジョニーだったが、ある日、隣に住むいじめられっ子の少年ミゲル(ショロ・マリデュエナ)から格闘技術を伝授してほしいと懇願され、ジョニーはかつて所属していた空手道場"コブラ会"を復活させる。

『エミリー、パリへ行く』

主なノミネート

・作品賞

・脚本賞

次なる『SATC』?!Netflixが贈るロマンチック・コメディ

シカゴでマーケティングの仕事に励んでいたエミリー(リリー・コリンズ)は、勤務する会社がフランスの高級ブランドマーケティング企業を買収したことで、思いがけずパリで念願のポジションに就き、SNS戦略の刷新を任されることに。仕事に友達、そして恋。エミリーのパリでの新生活にはワクワクするような経験や驚くべき挑戦が待ち受けていた。

『コミンスキー・メソッド』

主なノミネート

・作品賞

・主演男優賞

・助演男優賞

・ゲスト男優賞

老いの憂いを笑い飛ばす!シニア世代の心温まるコメディドラマ

かつては有名俳優だったが、今は落ちぶれて演技指導で生業を立てているサンディ・コミンスキー(マイケル・ダグラス)。そんなサンディに長年に渡って苦労をさせられているエージェント兼友人でもあるノーマン(アラン・アーキン)。若さと美しさの都であるハリウッドを舞台に二人のおかしくて切ない生活が描かれる。

『シェイムレス 俺たちに恥はない』

主なノミネート

・主演男優賞

ダメ父フランクとその家族を描く、11シーズンの大ヒットロングランシリーズ

シカゴの中でも治安が悪いエリアとして知られるサウスサイドで暮らす、常識がまったく通用しないアル中のダメ人間フランク(ウィリアム・H・メイシー)を父とするギャラガー家の物語。アメリカの格差社会をリアルに描きつつ、どんな状況でもへこたれず前向きに生きていく、固い絆で結ばれた一家の日常が描かれる。

『クイーンズ・ギャンビット』

主なノミネート

・リミテッドシリーズ作品賞

・主演女優賞

・助演男優、女優賞

・監督賞

・脚本賞

施設からチェス界の頂点へ。レビュー100%高評価のシンデレラストーリー

冷戦時代を舞台に、児童養護施設でチェスの神童となったベス・ハーモン(アニャ・テイラー=ジョイ)。依存症に苦しみながらも、男性社会であるチェスの世界で、彼女が最高のプレーヤーになるまでの姿が描かれる。

『ドリー・パートンのクリスマス・オン・ザ・スクエア』

主なノミネート

・テレビムービー作品賞

14曲のオリジナルソングで織りなす心躍るホリデーミュージカル

クリスマスムードただよう町につきつけられた、立ち退き通告。故郷の町の売却を決めた冷たい女性の心を、音楽と魔法、そして温かな思い出が変えていく。ちなみに、ドリー・パートンとは、アメリカのカントリー・ミュージックの第一人者。

『HALSTON/ホルストン』

主なノミネート

・主演男優賞

一大帝国を築いたファッションアイコンの栄光と転落を描く伝記ドラマ

その名を冠したブランドを立ち上げ、そのスタイルで時代を定義したアメリカ人デザイナー、ホルストン(ユアン・マクレガー)。恵まれない田舎町の家庭を飛び出し、自身のブランドを成功させた彼。しかし、私生活は次第に乱れていき、ドラッグに溺れ、仕事も手につかない状態に。さらに、大手百貨店と契約したことをきっかけに彼のキャリアは思わぬ方向へ向かっていく。

明日は【Hulu・Disney+編】を公開予定。お楽しみに!

第73回エミー賞のレッドカーペットと授賞式は、9月20日(月)にU-NEXTにて独占配信。(海外ドラマNAVI)

Photo:

アイキャッチ画像『ザ・クラウン』NETFLIX/『コブラ会』NETFLIX/『POSE』©2018 FX Productions, LLC. All rights reserved.

『ブリジャートン家』LIAM DANIEL/NETFLIX/『ザ・クラウン』Robert Viglasky/Netflix/『POSE』©2018 FX Productions, LLC. All rights reserved./『ラチェッド』SAEED ADYANI/NETFLIX/『コブラ会』Guy D'Alema/『エミリー、パリへ行く』STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX/『コミンスキー・メソッド』Mike Yarish/Netflix/『シェイムレス 俺たちに恥はない』©Warner Bros. Entertainment Inc./『クイーンズ・ギャンビット』PHIL BRAY/NETFLIX/『ドリー・パートンのクリスマス・オン・ザ・スクエア』COURTESY OF NETFLIX/『HALSTON/ホルストン』ATSUSHI NISHIJIMA/NETFLIX