『FARGO／ファーゴ』クリエイター、「シーズン5で終わらせる必要がある」

ジョエル&イーサン・コーエン兄弟がメガホンを取ったアカデミー賞受賞映画を下敷きにドラマ化したサスペンスドラマ『FARGO/ファーゴ』。米FXが製作するシリーズのクリエイターが、「シリーズはシーズン5で終わらせる必要がある」と明かした。

ドラマ版『FARGO/ファーゴ』は、シーズンが変わる度に別のキャラクターが登場して新たな事件を描くアンソロジーシリーズ。米Vanity Fairのインタビューでクリエイターを務めるノア・ホーリーが、シーズン5が製作されるのかどうか質問されて次のように答えた。

「そうだね。そう思うよ。まだ決まってはいないけど、生き残らせたいアイデアはある。(アンソロジーだから)シリーズは繋がってはいないが、意図的に実を結ばせるエンディングを生み出して、それが最後のシーズンになると知りつつ、このアンソロジーがどのように締めくくられるか目にできたらいいだろうね」

シーズン1は、1996年に公開されたオリジナル映画の19年後が舞台となり、シーズン2ではシーズン1の27年前の出来事が描かれた。そしてシーズン3はシーズン1の4年後となる2010年のミネソタ州で起きた事件が中心となり、シーズン4となる『カンザスシティ』は1950年代に犯罪組織のボスが平和協定を結ぶために自分たちの子どもを交換したことで起きる騒動が綴られた。

異なる時代に起きた事件を最後に一つにまとめるのは簡単ではなさそうだが、以前にホーリーはシーズン5のアイデアが念頭にあると述べていた。しかし、彼は現在、FXが製作するドラマ版『エイリアン』の脚本に取り組んでいるというから、シーズン3から3年を経て製作されたシーズン4のように、シーズン5の実現はもう少し先になるかもしれない。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『FARGO/ファーゴ』シーズン4 © 2020+ Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. FARGO (Year 4) © 2020+ MGM Television Entertainment Inc. and FX Productions, LLC. Based on the film “FARGO” FARGO is a trademark of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.