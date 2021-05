¡Ö¥é¥¤¥é¤ÎËÁ¸±¡×Âè2¾Ï¤òÉÁ¤¯¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ºII¡Ù¤ÎDVD¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

大ヒットファンタジー小説3部作をドラマ化した『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』のシーズン2にあたる『ダーク・マテリアルズ / ライラと黄金の羅針盤 II』のDVD&デジタルレンタルとダウンロード販売が決定した。

『ダーク・マテリアルズ』シリーズは、フィリップ・プルマンによるベストセラー「ライラの冒険」をドラマ化したもの。現実世界とよく似たパラレルワールドを舞台に、英国TVシリーズ史上最高額の製作費と実力派俳優で映像化した壮大なファンタジー・アドベンチャー作品だ。更新されたシーズン3をもって終了することが決定している。

シーズン2となる本作では、原作の第2章「神秘の短剣」を初めて映像化。2007年の映画『ライラの冒険 黄金の羅針盤』(『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』のダコタ・ブルー・リチャーズ主演)のさらに先の物語となる。ワーナー・ブラザースの公式チャンネルでは、前シーズンの振り返りと本シーズン予告編が同時にチェックできる特別映像が公開中!



<『ダーク・マテリアルズ / ライラと黄金の羅針盤 II』ストーリー>

親友を失ったライラはアスリエル卿を追って、別の世界に渡った。そこはスペクターと呼ばれる魔物たちが住む、子どもしかいないチッタガーゼという荒廃した街だった。そこでライラは、我々の世界から問題を抱えて逃げ出した少年ウィルと出会う。やがて、ライラとウィルは自分たちの運命を知り――。

ライラ役のダフネ・キーン(『LOGAN/ローガン』)、コールター夫人役のルース・ウィルソン(『王への手紙』)が重要な役どころで出演する。





『ダーク・マテリアルズ / ライラと黄金の羅針盤 供(全7話)商品情報

7月14日(水)■DVD Vol.1〜4レンタル開始(各巻2話収録/Vol.4のみ1話収録)■ダウンロード販売・デジタルレンタル開始

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

