『ザ・ボーイズ』DVDリリース決定！NGシーン＆未公開シーンなど特典映像付き！

米Amazonオリジナルドラマ史上最高視聴回数を記録し、ドラッグ・差別・殺人...腐敗した正義(ヒーロー)にアウトローが過激に立ち向かう姿を描いた衝撃作『ザ・ボーイズ』のDVDリリースが決定した。

ファンタジーホラードラマ『プリーチャー』の原作者ガース・エニスが世に出したコミックスを、『ソーセージ・パーティー』のセス・ローゲンと『スーパーナチュラル』のエリック・クリプキがドラマ化した『ザ・ボーイズ』。

欲と名声に取りつかれ腐敗した《セブン》と呼ばれるスーパーヒーロー集団と、彼らを利用してビジネスを展開する企業《ヴォート社》を倒そうと、特殊能力を持たない自警団《ザ・ボーイズ》が、圧倒的に不利な状況に根性と信念で立ち向かう復讐劇を描く話題作。



ヴォート社所属のスーパーヒーロー《セブン》は特殊能力を持ち、国民を危険から守る正義の味方。しかしその姿とは裏腹に、彼らの素顔は欲と悪に染まっていた。腐敗したスーパーヒーローたちを倒すため《ザ・ボーイズ》が立ち上がる。特殊能力を持たない彼らはヒーローとの対決のため信頼できる仲間を集い、根性と信念で反逆を開始する。

キャストには、ウィリアム・"ビリー"・ブッチャー役のカール・アーバン(『スター・トレック』シリーズ)、ヒューイ・キャンベル役のジャック・クエイド(『ランペイジ 巨獣大乱闘』)、ホームランダー役のアントニー・スター(『Banshee/バンシー』)、スターライト役のエリン・モリアーティ(『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』)、クイーン・メイヴ役のドミニク・マケリゴット(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)、Aトレイン役のジェシー・T・アッシャー(『シャフト』)、マザーズミルク役のラズ・アロンソ(『ワイルド・スピード MAX』)、ディープ役のチェイス・クロフォード(『ゴシップガール』)、キミコ役の福原かれん(『スーサイド・スクワッド』)らが名を連ねている。

今回リリースとなるDVDコンプリートBOXは、《ザ・ボーイズ》のメンバーが描かれた【『ザ・ボーイズ』仕様アウターケース】に封入した初回限定仕様の豪華BOX。《セブン》のメンバーが描かれた【ヒーローブロマイド6種セット】や、全8話の各エピソードと《セブン》のメンバーのロゴがデザインされた【チャプターカード】など豪華特典が封入。さらに、ここでしか観られない日本語字幕付きのNGシーンや16種に及ぶ未公開シーンなど、約21分の豪華映像特典も収録されている。

『ザ・ボーイズ』シーズン1 商品情報

8月4日(水)より

DVDレンタル開始 Vol.1-4

DVDコンプリートBOX【初回生産限定】8,360円(税込)

発売元・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

公式サイト:https://www.sonypictures.jp/he/2485759

ソニー・ピクチャーズ 海外ドラマ公式Twitter:@SonyPics_TV_JP

(海外ドラマNAVI)

『ザ・ボーイズ』シーズン1 (C) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.