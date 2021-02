『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5がHuluに登場！『スタトレ』『フレンズ』の世界へ―

はみ出し者のヒーローたちの活躍を描くDCドラマ『レジェンド・オブ・トゥモロー』のシーズン5が、Huluにて配信されることが決定した。

『ARROW/アロー』と『THE FLASH/フラッシュ』に登場した脇役ヒーローやヴィランたちが落ちこぼれヒーローチーム「レジェンド」を結成し、時空を超えて世界を救う人気シリーズ『レジェンド・オブ・トゥモロー』。

待望のシーズン5では、前シーズンで歌とエンターテインメントの力で世界を救ったレジェンドのメンバーが一躍有名人に。自分たちのドキュメンタリー制作の話が決まり、本来の任務からレジェンドたちの意識が離れていく中、地獄ではアストラ・ローグが力を手に入れるため、歴史上最も有名な悪党たちを解放。それにより、レジェンドたちは名声を失い、復活した悪党たちが時間を混乱させるのを止めるべきか否かの選択を迫られる。



今シーズンの第1話は、アローバースのクロスオーバー第4弾のパート5となり、驚天動地の「クライシス・オン・インフィニット・アース」がこのエピソードで結末を迎え、冒頭からスリリングな展開に。

また、チームメンバーが『スター・トレック』や『ダウントン・アビー』の世界へ迷い込んでしまう第14話「The One Where We're Trapped On TV(原題)」も必見。このエピソードは、シリーズでクリエイターを務めるマーク・グッゲンハイムの監督デビュー作となり、ネイト・ヘイウッド役のニック・ザーノは「シリーズにおける最高のエピソードのひとつだよ」と絶賛している。

さらに、第9話「Zari, Not Zari(原題)」では、『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』のウィンチェスター家が長年乗りつづけている愛車である"ベイビー"が登場! サラ(ケイティ・ロッツ)とチャーリー(メイジー・リチャードソン=セラーズ)、コンスタンティン(マット・ライアン)がどのように同作と関わるのかも注目だ。

なお、今シーズンをもって降板するキャストが3人いる。彼らはどのような決断をし、チームを去るのか気になるところだ。

『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5は、3月6日(土)よりHuluにて見放題独占配信。(海外ドラマNAVI)

『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5

