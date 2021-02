『SEAL Team／シール・チーム』森川智之、杉田智和、佐藤拓也のインタビュー到着！

『BONES』のデヴィッド・ボレアナズが主演を務める超大作アクションドラマ『SEAL Team/シール・チーム』。本作の吹替版に出演する森川智之、杉田智和、佐藤拓也のインタビューが到着した。

『SEAL Team/シール・チーム』は、アメリカ海軍特殊部隊に所属する通称"チーム6"と呼ばれる実在の対テロ特殊部隊をモデルに、エリートばかりを集めた"ブラボー・チーム"が、世界各地で危険なミッションに挑む様子を臨場感たっぷりに描いたミリタリーアクションドラマ。



本作で森川智之は"ブラボー・チーム"のリーダー、ジェイソン・ヘイズ役(デヴィッド・ボレアナズ)を、杉田智和はジェイソンの親友レイ役(ニール・ブラウン・Jr)、佐藤拓也はジェイソンの精鋭部隊に加わるため選抜訓練を受けるクレイ役(マックス・シエリオット)を演じている。

――アクションだけでなく、隊員たちのヒューマンドラマも見どころとなっている本作ですが、台本を読んだ印象はいかがでしたか? それぞれのキャラクターを演じるにあたって意識したこととあわせてお聞かせください。

森川:世界で活躍する精鋭部隊のメンバーひとりひとりに、守るべき家族や友人がいたり、悩みや葛藤があったりと、単純にチームが活躍するアクションものではないところに魅力を感じました。ネイビーシールズ内の精鋭部隊のチームリーダーとしてだけではなく、ひとりの人間として、等身大のリアルな点に着目しながら主人公ジェイソンを演じています。

杉田:単なる英雄譚に収まらないドラマ。さまざまな現実的問題を抱えつつも終わらない争いに身を投じる葛藤を感じました。吹替担当として、完成された映像と芝居を的確に受け止め、レイ(役)と向き合うようにしています。

佐藤:隊員たちの精神的な葛藤をすごくリアルに感じられました。屈強な登場人物の中にあって、まだ発展途上のクレイ(役)が見たシール・チームの世界は、もしかしたら一番視聴者側の視点に近いのかもしれません。若さゆえの勢いや迷いをもつクレイを等身大で表現したいと思っています。



――今回シールチームの中でも最前線で戦うジェイソン率いる"ブラボーチーム"の隊員としての共演になりましたが、アフレコを行っていかがでしたか?

森川:杉田君演じるレイはチームのナンバー2で、私が演じるジェイソンが絶大な信頼を寄せているキャラクターです。個人的にも、とても信頼している杉田くんと作品の中でタッグを組めることに喜びを感じています。レイの温かみのある雰囲気にとてもマッチしていて、見事に演じているなと。佐藤くんとはこれまで本格的な共演がなかったので嬉しいです。クレイが人間としても成長していく姿を、より魅力的にしてくれているのを感じます。

杉田:本来ならば森川さん演じるジェイソンが完璧な軍人でリーダーシップを発揮し、物語における強さの象徴になるのかもしれません。しかし彼は迷い、苦しみ、時に欲に翻弄されます。その表現が魅力ですよね。

佐藤:森川さんの背中からはいつも学ばせてもらっています。ドラマ本編は緊張感の連続なので、収録の合間ぐらいはと、一緒に写真を撮ったり和やかな雰囲気を作ってくださる我らがボスです。杉田さんはアニメ以外での共演が今回が初めてです。ドラマでは新人のクレイをさりげなく支えてくれるレイですが、スタジオの中でもほとんどそんな感じでお世話になっています。



――最後に作品の見どころと吹替版の魅力について教えてください。

森川:魅力的な登場人物を通して、本当に存在するネイビーシールズという部隊に、リアルなドラマを感じてほしいです。お楽しみに。

杉田:普段、海外ドラマをあまり観ない方も、この吹替版を機に海外ドラマもいかがですか? 俺が普段何を観てるかって? それは...(笑)

佐藤:このドラマで描かれているのは絵空事ではないような世界の状況で、決してスーパーヒーローではない生身の人間の姿です。吹替版を通して、遠いかもしれない世界の物語を少しでも身近に感じてもらえれば幸いです。



その他、ソニー・クイン役(A・J・バックリー)の佐々木望(『ビバリーヒルズ高校/青春白書』デビット役など)、リサ・ディアス・デイヴィス役(トニ・トラックス)の村中知(『THE FLASH/フラッシュ』アイリス役)、エリック・ブラックバーン役(ジャド・ローマンド)の佐々木祐介(『NCIS:ニューオーリンズ』)、マンディ・エリス役(ジェシカ・パレ)の中村千絵(『暴走地区-ZOO-』)、アラナ・ヘイズ(ミカエラ・マクマナス)役の小島幸子(『ER緊急救命室』)らが出演。

U-NEXTにて配信スタート。また、シーズン2&3(字幕)は2月26日(金)よりU-NEXT独占で日本初上陸。シーズン2の吹替版は4月23日(金)、シーズン3の吹替版は6月25日(金)に配信予定。

『SEAL Team/シール・チーム』The series is produced by CBS Studios and is distributed internationally by ViacomCBS Global Distribution Group.© 2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.