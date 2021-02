『アブセンシア3〜FBIの疑心〜』2月21日（日）より日本初放送

人気犯罪捜査ドラマ『キャッスル〜ミステリー作家は事件がお好き』でケイト・ベケットを演じたスタナ・カティックが、6年間行方不明だったFBIボストン支局の女性捜査官エミリーを演じるクライムサスペンスドラマ『アブセンシア〜FBIの疑心〜』。待望のシーズン3が、2月21日(日)・28日(日)より日本初放送となる。

シーズン3はシーズン2最終話の3カ月後が舞台となり、FBIを停職になったエミリーの離職期間が終わりに近づき、エミリーは息子にとって最高の母親になるために懸命に努力していた。そんななか、元夫ニックが捜査していた事件のせいで一家に脅威が及び、エミリーは再び人を信頼して愛することを学ばざるを得ず、本当に自分がいるべき場所を悟る展開に。

エミリー役で続投するスタナに加え、ニック役のパトリック・ヒューシンガー(『救命医ハンク セレブ診療ファイル』)、カル役のマシュー・レ・ネヴェズ(『ザ・ウィドウ 〜真実を求めて〜』)、ガナーセン捜査官役のナターシャ・リトル(『ナイト・マネジャー』)、ウォーレン役のポール・フリーマン(『東京裁判』)、フリン役のパトリック・マコーリー(『死霊館 エンフィールド事件』)らがカムバック。

さらに、新シーズンにはジェフ・ベル(『キングスマン』)が演じるコリン、ロス・オヘネシー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)が演じるアームストロングらが登場する。また、最新シーズン放送にあわせ『アブセンシア2〜FBIの疑心〜』が2月12日(金)深夜0:30より一挙放送される。

WOWOWプレミア『アブセンシア3〜FBIの疑心〜』(全10話)は、2月21日(日)、28日(日)13:00より日本初放送。(海外ドラマNAVI)



『アブセンシア3〜FBIの疑心〜』 (c) 2020 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.