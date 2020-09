『スーパーナチュラル』ジャレッド・パダレッキ、新作ドラマで夫婦共演が実現

サム&ディーン・ウィンチェスター兄弟が活躍する大人気の超常現象アクションドラマ『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』のサム役で知られるジャレッド・パダレッキが次に出演する作品に、実生活での妻が共演することが明らかになった。米Deadlineが報じている。

この新作は、米CWによる『炎のテキサス・レンジャー』のリブート版。『Walker(原題)』と題された本作は、二人の子どもを持つシングルファーザーであるコーデル・ウォーカーが、重要事件の潜入捜査に2年間従事した後でテキサス州のオースティンに戻り、町の治安を守るために活躍する。コーデルは職務よりも家庭での父親としての責任の方が大変だと感じつつ、会っていなかった子どもたちとの絆を強くしていく。また、テキサス・レンジャーの歴史の中で、初の女性レンジャーとなるパートナーのミッキーとつながりを築く一方、亡くなった妻の死を取り巻く状況に不審感を抱いていくというストーリーだ。ジャレッドがコーデルを演じる。

ジャレッドの妻で、『スーパーナチュラル』にもルビー役として出演していたジュヌヴィエーヴ・パダレッキ(旧姓:コルテーゼ)が、コーデルの亡くなった妻のエミリーをフラッシュバックの中で演じる。エミリーは、ウォーカー一家にとってヒーローであり、強くて優しく、虐げられた人々を助けることに従事していたという女性だ。

この報道に関してジャレッドもTwitterで「いっぱい彼女と演技できるよ。おめでとう! ジュヌヴィエーヴ」とコメントし、また彼女も「主演の人と寝てるって噂されてるみたいなんだけど、そんな噂はベッドに持ち込んでおくわ」とジョークで語った。

Close Deadline, but I get to act in a heavily recurring role opposite Gen. Congrats September 14, 2020

There are rumors I've slept with the lead and I would like to put them to bed. September 15, 2020