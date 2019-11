アメリカでは2001年9月11日に起きた同時多発テロから、空港の保安検査は年々厳しくなっている。そのため機内に持ち込みが可能な物、不可能な物を搭乗者は事前に確認する必要がありそうだ。このほどアメリカの空港で手荷物検査を受けた搭乗客が、罪の意識無しで持ち込んだものが保安検査場でちょっとした問題になった。『WFXR.com』『US TODAY』などが伝えている。



米ニュージャージー州にあるニューアーク・リバティー国際空港で先月29日、搭乗者の手荷物をチェックしていた米運輸保安局(TSA)の職員が、ある男性の手荷物バッグをX線装置に通した時に拳銃らしき物を発見し、一瞬検査場に緊張が走った。



職員が男性のバッグを慎重に開けて中から問題の物を取り出すと、なんと拳銃の形をしたトイレットペーパーホルダーだったことが判明した。それは回転式拳銃のレプリカで弾を入れる回転シリンダーの部分に、トイレットペーパーの芯に通すローラーが設置されてあった。



TSAの公式ウェブサイトには、この件について「この最も変わっている回転式拳銃は、弾丸を回転させるように設計されていませんでした。その代わり、トイレットペーパーが回転しやすいように設計されていました」と綴られている。



実際に拳銃ではなかったものの、アメリカでは旅客機に搭乗する際の手荷物に本物の拳銃はもちろんのこと、レプリカの銃器類も持ち込むことができない。そのためこの男性は、TSA職員から「預け入れ荷物に入れるか、友人や家族に渡して置いていくか、もしくはTSAに渡すか」を選択するように言い渡された。



結局この男性は、トイレットペーパーホルダーをTSAの職員に渡したとのことだ。ちなみにTSAの公式ウェブサイトの中で、手荷物検査で銃のレプリカを持ち込むことは許可しないものの、預け入れ荷物の中に入れて運ぶのは問題ないと述べている。



同サイトは機内に持ち込みができる物とできない物を公開しているが、後者の一例としてボーリングのピン、スポーツ用具のバット、ゴルフクラブなどは預け入れ荷物で運ぶようにと書かれている。



画像は『TSAmedia_LisaF 2019年10月31日付Twitter「True story: Man brought this handgun shaped toilet paper roller to a #TSA security checkpoint at @EWRairport and his day went right down the toilet.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)