現在、スコットランドの別荘で休暇を過ごしている エリザベス女王 。そんな女王にまつわる面白エピソードを、元護衛官リチャード・グリフィン氏が英紙『The Times』に明かしている。毎年夏になると、お気に入りの場所であるスコットランドのバルモラル城に滞在するエリザベス女王。つい先日、ウィリアム王子・キャサリン妃一家が格安航空会社の小型機で同地を訪れたことも話題になった。バルモラル城はエリザベス女王が愛犬を連れて近所を散策したり、方々から訪れる親族をもてなす憩いの場になっており、孫のユージェニー王女はかつてインタビューで「おばあちゃんはバルモラル城で過ごす時が一番幸せなのでは?」と語っていたほどだ。そんなエリザベス女王にとって特別な場所であるバルモラル城だが、このほど女王の護衛官を30年以上勤めたというリチャード・グリフィン氏が英紙『The Times』に対し、バルモラル城での女王の面白エピソードを明かした。それはある日、グリフィン氏がエリザベス女王とともに城付近を散歩していた時のこと。2人は米国から訪れていた観光客のグループに出会ったそうだ。彼らはエリザベス女王本人に向かって「女王が住んでいるのはこの辺り?」と質問、素知らぬフリで「そう」と答える女王に。彼らは「女王に会ったことはある?」と立て続けに尋ねたという。エリザベス女王はすぐさま「ありません」と返し、隣にいた当時の護衛官グリフィン氏を指差しながら「でも、この警察官は女王に会ったことがありますよ」と答えたそうだ。その日のエリザベス女王は頭にスカーフを巻き、ツイードのコートを羽織っていたが、観光客らは最後までエリザベス女王本人と気付くことなくその場を立ち去って行ったとのこと。どうやらとっさに思いついたジョークで、観光客を最後まで騙しきることに成功したようだ。ちなみに公務では主にスーツを好んで着用するエリザベス女王も、スコットランド滞在中はカジュアルなファッションを楽しんでいるもよう。ヘッドスカーフは女王の定番アイテムだが、パンツやスカートにウェリントンブーツを合わせた軽装で近所を散策する姿も度々目撃されている。2011年に『Our Queen』を出版した伝記作家ロバート・ハードマン氏によれば、エリザベス女王は公務ではあえて派手な色合いのファッションにしているそうで、女王はかつて「(公務では)ベージュは着られないわね。きっと誰も私が何者か気付かないでしょうから」と話していたそうだ。TPOに合わせた着こなしや若々しいカラーチョイスが毎回評判で、“王室一のファッショニスタ”との呼び声も高いエリザベス女王だが、プライベートでは観光客にも気付かれないほどファッションには“オン”と“オフ”のメリハリをつけているようだ。世界で最も長期間在位している存命中の君主でありながら、時折お茶目なジョークやイタズラで国民を和ませているエリザベス女王。これからも唯一無二の存在として、人々に愛され続けていくことだろう。画像は『The Royal Family 2019年5月23日付Instagram「The Queen today visited @British_Airways, which will reach its centenary on 25 August.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 c.emma)