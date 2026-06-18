女性のキャリアについての気になる悩みや疑問に、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「夏のボーナス」について。 （質問）SNSでは100万円以上のボーナスをもらっている人も。私のボーナスって少な過ぎる？ （回答）ボーナスの金額は業界や職種、給与体系によっても変化するので、金額の多寡について一言で判断することは難しいです。ボーナスの金額に仕事のモチ