★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３半導体製造装置 ４量子コンピューター ５人工知能 ６データセンター ７フィジカルＡＩ ８地方銀行 ９サーバー冷却 １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が２６位となっている。 ＮＡＮＤ型フラッシュメモリー大手