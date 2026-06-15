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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が２６位となっている。



ＮＡＮＤ型フラッシュメモリー大手のキオクシアホールディングス<285A.T>の株価が急騰を演じ、先週末１２日には同社の時価総額がトヨタ自動車<7203.T>を抜き、初めて国内首位に躍進したことが話題を集めている。元来、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーはスマートフォンやパソコン向けが主流だった。しかし、生成ＡＩ市場の急成長を受けて世界的なＡＩデータセンターの建設ラッシュが続いており、このＡＩデータセンター内に設置されるＡＩサーバーのストレージ（記憶装置）向けにＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要が爆発的に伸びている。



ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの好不況の波は激しく、キオクシアの２４年３月期は連結最終損益は２４３７億２８００万円の赤字だった。しかし、その後、業績は急回復し２６年３月期の同利益は５５４４億９０００万円となり、更に２７年３月期は４兆円台とトヨタの利益予想（３兆円）を抜くとの見方も有力となっている。ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの市況は「スーパーサイクル（需要の急拡大期）」に入ったとの観測が浮上している。



市場では、キオクシアを含むＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの関連株が注目されている。製造装置で東京エレクトロン<8035.T>やアドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>など。キオクシアとの取引関係のある関東電化工業<4047.T>やジャパンマテリアル<6055.T>、リガク・ホールディングス<268A.T>など。それにサムスン電子の製品を扱うトーメンデバイス<2737.T>のほか、シンデン・ハイテックス<3131.T>、イノテック<9880.T>などが注目されている。



出所：MINKABU PRESS